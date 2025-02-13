雲林流感重症較去年增1倍 疫苗1.4萬劑全打光新劑下周開打

大S效應引起民眾對流感更加關注，不僅在公共場合戴口罩的人明顯變多，雲林縣庫存1.4萬劑公費流感疫苗，原本再三宣導鼓勵施打但民眾興趣缺缺，沒想到在大S事件後一周庫存全打完，昨天全國追加10萬劑，雲林分得2830劑預定本月20日開打，衛生局呼籲天氣多變有需要的人盡速施打。

藝人大S在日本流感併發肺炎猝逝，使國內出現流感疫苗搶打情況，雲林縣衛生局統計，縣內公費疫苗春節前還剩下多達1.4萬劑，在大S事件後1周用罄，中央增購10.5萬劑，雲林分配到2830劑，預定2月20日會在各衛生所及合約醫療院所開打，接種限定對象。

雲林縣衛生局統計，目前仍是流感流行期，截至昨天全縣通報疑似流感併發重症有19人，比去年同期重症有10人多出近1倍，其中確診17人，確診者中有2人死亡，分別是20多歲職業軍、70多歲長者。

大S猝逝事件，國內出現流感疫苗搶打潮，有診所說，上周每天詢問有沒有流感疫苗電話接不完，甚至有外縣市民眾來接種，連從沒打過疫苗的人也跑來要打。衛生局指出，庫存1.4萬劑公費疫苗在2月4日至12日全數打完。

曾春美表示，中央增購10.5萬劑4價公費流感疫苗，雲林分配到2830劑，17日會配送到衛生局，20日在各衛生所及合約醫療院所開打，因數量不多學生不再入校園集中接種，尚未施打者可持健保卡到合約院所接種。

衛生局指出，增購公費疫苗接種象，限定醫事及衛生防疫人員、65歲以上、55歲以上原住民、安養長照機構住民及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具潛在疾病者、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及居家托育人員、高中職（含五專1至3年級）以下學生、禽畜相關及動物人防疫人員。