快訊

影／找到了！高雄分屍魔失蹤弟因通緝逃亡 今在前鎮區遭逮

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

聽新聞
0:00 / 0:00

還沒冷完！大陸冷氣團周日南下「連凍3天」 明各地雨勢趨緩

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周日大陸冷氣團南下，一路影響到下周二，中部以北、宜蘭地區恐下探12至14度。本報資料照片
下周日大陸冷氣團南下，一路影響到下周二，中部以北、宜蘭地區恐下探12至14度。本報資料照片

中央氣象署預報員張竣堯指出，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，一路影響到下周二，但周一就預計會轉乾，周日及周一晚間中部以北、宜蘭地區恐下探12至14度。

張竣堯表示，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北為零星雨，其他地區為局部短暫雨轉多雲天氣，提醒民眾外出還是要攜帶雨具。周六僅東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，晚間鋒面通過，北部有局部短暫陣雨。

張竣堯指出，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。下周一、周二冷氣團影響，但環境偏乾，東半部、基隆北海岸地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。下周三、周四冷氣團減弱，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，他表示，明天白天回溫，高溫約20至23度；周六各地約22至24度，其中，南部可達25、26度，較為溫暖。下周日大陸冷氣團南下，北部降溫為18至20度，其他地區入夜降溫至22至24度。下周日晚間及周一晚間氣溫類似，中部以北、宜蘭地區約12至14度，其他地區14至16度。大陸冷氣團預計周三、周四減弱，屆時溫度再回升。

另外，張竣堯表示，明晚到周日清晨回暖過程，台南以北、中部以北及金馬地區可能有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。

冷氣團 基隆 恆春 氣象署

延伸閱讀

本周兩波冷空氣今明濕冷 周日冷氣團乾冷下探10度

還沒冷完！賈新興：下旬恐有強烈大陸冷氣團或寒流

鋒面挾南海水氣雨下很大 吳德榮：今起兩波冷氣團低溫11度

今晚至明晨雨勢最大！下周日挑戰冷氣團 最冷時間曝光

相關新聞

還沒冷完！大陸冷氣團周日南下「連凍3天」 明各地雨勢趨緩

中央氣象署預報員張竣堯指出，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，一路影...

注意保暖！大陸冷氣團影響各地偏冷 1縣市留意10度以下低溫

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署表示，今天晚間至明天上午金門地區有10度以下氣溫...

全台濕答答！南方雲系影響 12縣市大雨下到晚間

南方雲系影響，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、蘭嶼、綠島及台北、新竹至台南、南投山區有局部大雨發生的機率...

終身推廣中藥與藥膳…藥學博士楊玲玲肺癌逝世 享壽79歲

長期致力於米食藥膳的藥學博士楊玲玲，因肺癌併發敗血症，2月6日於台大醫院病逝，享壽79歲。楊玲玲的兒子陳建彰說，媽媽長年...

彰化生態團體赴東石吃烤蚵 18人疑食物中毒…上吐下瀉、骨頭痠痛

彰化縣一個生態團體到嘉義縣東石鄉旅遊，回程前晚餐吃烤蚵，自烤自吃，翌日下午陸續腹痛、骨頭痠痛或上吐下瀉，不適者多達18人...

旅客偏好主題式遊程 春季夯赴日韓賞櫻…詢問度飆增3成

旅遊業者表示，越來越多旅客不再受限於旅遊目的地，偏好選擇「主題式」遊程，整體訂單量增加3成以上，而今年赴日韓賞櫻的詢問度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。