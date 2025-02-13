還沒冷完！大陸冷氣團周日南下「連凍3天」 明各地雨勢趨緩

中央氣象署預報員張竣堯指出，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，一路影響到下周二，但周一就預計會轉乾，周日及周一晚間中部以北、宜蘭地區恐下探12至14度。

張竣堯表示，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北為零星雨，其他地區為局部短暫雨轉多雲天氣，提醒民眾外出還是要攜帶雨具。周六僅東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，晚間鋒面通過，北部有局部短暫陣雨。

張竣堯指出，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。下周一、周二冷氣團影響，但環境偏乾，東半部、基隆北海岸地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。下周三、周四冷氣團減弱，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，他表示，明天白天回溫，高溫約20至23度；周六各地約22至24度，其中，南部可達25、26度，較為溫暖。下周日大陸冷氣團南下，北部降溫為18至20度，其他地區入夜降溫至22至24度。下周日晚間及周一晚間氣溫類似，中部以北、宜蘭地區約12至14度，其他地區14至16度。大陸冷氣團預計周三、周四減弱，屆時溫度再回升。

另外，張竣堯表示，明晚到周日清晨回暖過程，台南以北、中部以北及金馬地區可能有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。