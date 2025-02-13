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體重正常也難倖免？7成台人「體重正常型肥胖」 醫給這建議

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜說，台灣有70%至80%民眾內臟脂肪偏高，屬於「體重正常型肥胖」。示意圖。本報資料照片
嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜說，台灣有70%至80%民眾內臟脂肪偏高，屬於「體重正常型肥胖」。示意圖。本報資料照片

春節期間偏好大魚大肉，容易導致原本苗條的身材在年後復胖，其中有70%至80%台灣人內臟脂肪偏高，屬「體重正常型肥胖」，有心血管疾病風險。嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜建議，民眾可在地中海飲食的基礎上採211餐盤，並維持每周的運動習慣，維持健康。

世界衛生組織（WHO）對肥胖的定義，是指累積在身體裡過多的脂肪，達到損害健康的程度。安欣瑜表示，除了體重，腰圍與體脂率也是參照標準，其中男性腰圍超過90公分、體脂率大於25%，女性的腰圍超過80公分，體脂率大於30%，就是肥胖。

「單以體脂率來看，台灣有70%至80%的人達到肥胖標準。」安欣瑜說，意即70%至80%民眾屬體重正常型肥胖（NWO），也就是BMI在標準範圍內，但內臟脂肪過高，除了引發身體慢性發炎，釋放包括TNF-α、IL-6等因子，降低胰島素敏感性與血管彈性導致動脈硬化，也可能出現三高（高血壓、高血脂、高血糖），影響心血管健康。

許多人已有三高，卻仍以為身體很健康。安欣瑜提醒，一旦民眾發現健檢報告中的血壓、血糖、血脂已是不符體格標準的紅字時就要當心，其中膽固醇除了有關心血管血液流動的順暢度，還牽涉到肝功能，過高的膽固醇容易引起脂肪肝，增加其他疾病及癌症風險，或成為代謝症候群的苦主。

針對體重正常型肥胖，安欣瑜不建議採用坊間流傳的偏方減重，可能導致肌肉流失或慢性便秘及腸漏症，不如貫徹控制飲食與運動習慣，其中211餐盤，即在地中海飲食的基礎上，採每餐含2分之1蔬菜類、4分之1豆魚蛋肉類等蛋白質，其中應以雞鴨等動物的白肉代替紅肉、4分之1全穀類，包括糙米、燕麥、地瓜、南瓜、芋頭等原型食物，並避免加工食品。

至於運動，安欣瑜表示，每周進行150分鐘中度有氧運動、75分鐘高強度有氧運動，包括快走、慢跑、游泳，也宜維持2次肌力訓練，預防復胖，但除了運動，更消耗熱量的是「非運動性產熱」，也就是打掃、陪小孩玩、走樓梯，效果可能是運動的3倍以上，並避免久坐不動的生活型態。

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