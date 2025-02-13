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兒少自殺率攀升 民團籲擴大死因回溯、成立調查委員會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）下午在立法院召開「兒童及少年福利與權益保障法修法」公聽會，立委蘇巧慧（左）、吳沛憶（右）也出席。記者林伯東／攝影
民進黨立委林月琴（中）下午在立法院召開「兒童及少年福利與權益保障法修法」公聽會，立委蘇巧慧（左）、吳沛憶（右）也出席。記者林伯東／攝影

台灣兒少自殺率高，衛福部已擬定兒童及少年福利及權益保障法，除更名為兒童及少年權益保障法外，也將兒少事故傷害防制納入條文。民團表示，現行兒少自殺原因，缺乏個案調查及原因分析，應擴大兒少死因回溯年齡，跨部會分析兒少死因，擬出對策。

台少盟副秘書長張祐嘉說，現行台灣兒少自殺防制，強調早期通報、即時發現，但衛福部統計，15至29歲兒少自殺率持續提高，2022年自殺死亡人數49人，較上年增加12人，14歲以下自殺通報個案，也達到3千餘人之譜，政府應提出更多面對身心壓力的對策。

張祐嘉表示，目前政府統計的自殺資料，來自責任通報，而非個案調查，應成立國家級兒少自殺原因調查委員會，同時擴大死因調查，串連警政、衛生、教育部門，檢視並分析兒少自殺、自傷死因，盤點教育政策、醫療資源，提升兒少身心健康。

國教聯盟理事長王瀚陽表示，近期多項修法措施，包括民法懲戒權刪除等，已嚴重影響家長管教全，連帶讓自殺防制變得困難，當情緒障礙孩子出現自殺意念或行為時，家長必須留意不可涉及懲戒的情況下，恐難阻止憾事，甚至變為違法，兒少權法衛福部草案版本，目前都是「管理型」修法，且盲目追求國際趨勢，反而會讓國內家長教育變得困難。

立法委員林月琴表示，國內長期缺乏完整的兒少死因回溯機制，影響自殺防治成效，既有兒少事故傷害防制機制也鬆散未能發揮實際效益，欠缺完整的「傷害」監測數據，而兒少自殺人數攀升，與網路成癮、性影像等數位化世代問題有關，兒權公約已明訂，各國應有兒童數位內容主管機關，國內政府部門應盡外協調，決定到底誰來主責網路治理。

衛福部社家署副署長張美美表示，目前兒少死因回溯數據統計，已區分出事故死傷，但究竟是意外事故如車禍意外等，或照顧不慎造成的死因，還是孩童自殺導致，必須跨部門進行數據分析，衛福部會將民團意見，帶回與各部會共同研擬。

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兒少權法 網路成癮 衛福部

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