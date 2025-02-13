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環部爭取4年23億經費 盼拓展廢水處理綠色轉型

中央社／ 台北13日電

為推動廢水再利用，環境部向行政院爭取4年新台幣23億元預算，盼轉廢為能；透過廢水處理中的沼氣回收、發電，業者也有機會藉此獲得碳權。

環境部今天舉辦「廢水處理綠色轉型-啟動廢水處理能源化夥伴網絡」記者會，推動廢水處理能源化，籌組廢水生質能伙伴網絡，由造紙業做為示範，將逐步拓展至醱酵、商品、畜牧、石化等業別，預計2032年推動150場廢水能源化案場，初估年減碳達83萬公噸。

環境部向行政院提報「推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理計畫」，爭取4年新台幣23億元預算，希望能補助創新研發技術、推動綠色成長基金投資淨零產業、建構技術平台以提供新興廢污水處理技術等多元輔導措施。

環境部次長葉俊宏表示，現在朝翻轉廢水處理的作法邁進，過去大部分都是用好氧處理，過程中要不斷曝氣、耗費很多能源；現在是推動減少耗能、甚至還能回收能源的厭氧發酵，配合廢水處理中可提供沼氣發電，也是一種綠能，對於2050淨零非常重要。

葉俊宏進一步說明，廢水資源化除了減少用電外，也可以透過躉購電價取得收益；此外，沼氣的溫暖化效果是二氧化碳的28倍，等於處理1噸沼氣就減少28噸的二氧化碳，隨著排碳有價，諸如沼氣處理、或沼氣發電也可以取得碳權。

據國內生質能源售電統計，近3年售電總度數為1.4億度，其中113年以造紙業廢水能源化處理年發電量每家約1400萬度最高；初步評估約208家事業廢水有轉廢為能的潛力，以畜牧業131家數量最高。

正隆股份有限公司大園廠經理張子傑表示，正隆大園廠透過沼氣發電，可供3000家戶以上用電，年減碳量約1.4萬公噸；目前正在推動正隆后里廠沼氣發電計畫，近期就有機會啟用。

張子傑說，厭氧系統要操作的好，需依靠完善的技術，環境部推動廢水能源化的夥伴網絡，可以交流技術、也有母雞帶小雞的功效，讓更多廢水能源化潛在的夥伴加入。

永豐餘工紙綠能開發處副處長蕭振宗表示，近年執行龜山水資中心案，沼氣能源化打造綠電系統，每年沼氣發電量為500萬度，除了創能外，也可以節能約40%，降低廢棄物量約60%，估算減少2500噸碳排放。

污水 淨零 減碳 環境部

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