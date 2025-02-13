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彰化生態團體赴東石吃烤蚵 18人疑食物中毒…上吐下瀉、骨頭痠痛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣一個生態團體吃烤蚵疑似引起食物中毒。示意圖。記者呂慧瑜／攝影
彰化縣一個生態團體吃烤蚵疑似引起食物中毒。示意圖。記者呂慧瑜／攝影

彰化縣一個生態團體到嘉義縣東石鄉旅遊，回程前晚餐吃烤蚵，自烤自吃，翌日下午陸續腹痛、骨頭痠痛或上吐下瀉，不適者多達18人，因未留檢體不知能否通報食物中毒；彰化縣衛生局表示，要通報要快，通報來就處理。

這個生態團體20人本月8日、9日到嘉義縣觀賞植物和野鳥的棲地，9日傍晚回彰化縣之前到東石港海邊某小店吃烤蚵，店家提供夾子等工具，18名團員自烤自吃，兩人沒吃，改吃別的燒烤物。

翌日是星期一， 團員下午陸續有人腹痛、骨頭痠痛、嘔吐或上吐下瀉，輕者腹痛在家休息未就醫，嚴重的到醫院掛急診注射點滴，到星期二天亮才返家。醫院初步研判是食物中毒，因團員各自就醫沒互通訊息，不知道達到集體食物中毒人數的標準，從醫院返家後才聯絡「原來你也不舒服」。

謝姓團員今表示，星期一上班他都沒事，回家後腹痛如絞，掛急診醫治，醫師懷疑諾羅病毒造成，星期二團員互相聯絡並統計18人身體不適，因沒留檢體又海產小店遠在嘉義東石鄉，到現在還沒決定要不要通報集體食物中毒。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，冬季易流行病毒型腸胃炎，常見的有諾羅病毒、輪狀病毒，諾羅病毒經由糞口傳染，潛伏期1至2日，症狀以嘔吐為主，典型症狀是上吐下瀉，有些病患會肌肉痠痛，生態團體疑似食物中毒實際原因仍需檢驗。

諾羅病毒 食物中毒

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