終身推廣中藥與藥膳…藥學博士楊玲玲肺癌逝世 享壽79歲

長期致力於米食藥膳的藥學博士楊玲玲，因肺癌併發敗血症，2月6日於台大醫院病逝，享壽79歲。楊玲玲的兒子陳建彰說，媽媽長年致力於中醫藥推廣，3、4年前被診斷罹患肺癌後，仍不遺餘力繼續推廣藥膳，告別式將於三月二日舉行，會場將以楊玲玲長年推廣的藥膳、養生玉露等代替毛巾，能讓親友、學生們知道媽媽的努力。

楊玲玲是國內最早把中藥具美白效果的知識傳遞給大家的學者，民眾只要購買白芷、甘草、桃仁、綠豆，並以一比二的分量磨碎後，就成了天然的「美白洗面方」，如果再加上少許的陳香粉，還具有安定心神、舒緩緊張情緒的效果。

楊玲玲有兩個兒子，陳建彰和弟弟學電機和機械，面對家中的兩位理工直男，楊玲玲從未給予壓力，一定要他們傳承中藥衣缽，她將畢生所學都毫無保留，交給她的學生們。

楊玲玲大約3、4年前被診斷罹患肺癌，當時她僅說「狀況還好」，他與弟弟也沒有想太多，認為媽媽所言不假，加上媽媽在治療過程中，也靠著自己的中藥知識，調理身體。但從去年開始，經嘗試使用一款藥物後，身體狀況急轉直下，食欲變得差，過去一餐可以吃一碗飯，接受治療後只能吃一口飯，因此影響對抗疾病的體力。

今年農曆年前，陳建彰帶著媽媽到醫院回診，原以為只是例行性檢查，也原定要向醫師反應，希望調整藥物，沒想到醫師告知「肺部嚴重發炎」，當天就被安排住院，不到幾天，血氧下降到需要插管，立即住進加護病房。經過治療後，狀況一度好轉，用準備抗癌治療時，發現楊玲玲血液中有黴菌，最後因敗血症辭世。

陳建彰說，媽媽生前很喜歡中藥，只要有推廣的機會都不放過。幾年前疫情，她研發可在家中DIY的藥膳食品「養生玉露」，用新鮮乾淨的水加上打成漿的米，當作取代勾芡的澱粉，作為食材，可增加人體抗體，也能抑制病毒在體內複製。另外，也開發用毛豆、杏仁、黃耆、核桃及玉露製成的「記憶養生玉露」，希望可以增強記憶力。

陳建彰說，楊玲玲長年推廣這些中藥食譜，在媽媽的告別式上，也會逐一展示，希望讓大家知道，楊玲玲這輩子的成就，以及對中藥的貢獻。