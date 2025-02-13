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嘉義縣阿里山雨後土石坍方 縣道169線2度坍方緊急封路

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山今天發生土石坍方，縣道169線2度落石滑落清除，預計封閉至3月28日打除倒懸岩塊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山今天發生土石坍方，縣道169線2度落石滑落清除，預計封閉至3月28日打除倒懸岩塊。圖／嘉義縣政府提供

豪雨引發阿里山土石坍方，縣道169線28公里路段發生土石坍方，縣府接獲通報後，調派機具與人員前往搶修，清除後又坍方，廠商已清除2次，影響居民與用路人通行，封閉及改道期間為2月17日至3月28日止，打除倒懸岩塊。

縣府建設處表示，本次坍方事件未造成人員傷亡，但由於近期山區降雨頻繁，土石鬆動風險提升，提醒民眾行經山區道路時應提高警覺，注意路況變化，並減速慢行以確保安全。

因工區倒懸岩塊打除作業仍在進行，需實施道路封閉改道措施，阿里山鄉縣道169線27K+600處至33K+500處（包含巴沙娜至十字部落聯絡道）全數封閉，用路人可從縣道169線33K+500處接入台18線。

縣府建設處表示，封閉及改道期間為2月17日至3月28日止，若倒懸岩塊打除作業提前完成，相關路段將提早開放通車，提醒民眾應配合交通管制，並注意行車安全。

嘉義縣阿里山今天發生土石坍方，縣道169線2度落石滑落清除，預計封閉至3月28日打除倒懸岩塊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山今天發生土石坍方，縣道169線2度落石滑落清除，預計封閉至3月28日打除倒懸岩塊。圖／嘉義縣政府提供

豪雨 阿里山

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