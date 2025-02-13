雪山論雪…雪霸管理處傳授「雪攀三大心法」 助山友保命
雪霸國家公園管理處官網日前以武俠小說的逗趣用語，傳授入門的「禦寒五要訣」，提醒山友雪季登山保命之道，最近並接續公布「雪攀三心法」，提醒各地登山俠客務必以安全為重。
雪霸國家公園官網小編先前公布上集「雪季登山保暖之五要訣」，包括洋蔥式穿法、包好你的頭、包住好手腳、沒事多喝水、熱量大補丸，最近接續「上集」公布雪攀三心法，要與山友「雪山論雪」。
官網小編指出，雪攀三心法如下：
第一、 備爪備斧備頭盔，亦行亦穩亦保命；古有華山論劍，現有雪山論雪，如欲雪攀，3寶為首！正確使用者，助步行、防踉蹌、護腦袋，可登頂眾山小，亦可全身而退。雪霸當盡全力告知但不檢查，此3寶攜帶與否，或諸位武力值為何，全賴眾俠自我評斷。
第二、留得青山在，不怕沒柴燒；諸位是骨骼精奇，百年難得一見練武奇才？抑或是萬中選一，雪中悍刀行者？然遇狂雪大霸之巔，以素斷之險、品斷之惡，就算插翅亦難行，面對冰、雪、岩，請諸俠停下腳步，估量估量分寸，當以團隊安危、家人顧念之心來作決斷，有道是「此時回頭真英雄，切莫強行成狗熊」。
第三、責於自肩，任由己握；入山之前，鑿文刻字備計畫。走山之時，武林秘笈是APP，迷山之處保命物資莫離身，登山風險有百處，無知為最，天寒地凍雪飄飄，逞強不可，故送危避險，吾自當之，自命，銀兩無法替，亦無人可代矣，登山安全一念間，惟己之心。
雪霸國家公園2022年初創下近10年來最大雪況，1到3月雪季期間發生高達10件山難意外造成3死10傷，其中6件是墜谷意外、3件是攀登途中受創，另外一件是疾病引發；山難地點雪山圈谷4次最多、大霸線也有3次。
雪管處分析高風險路段，其中雪山線10.4至10.9公里的雪山圈谷，路況易有厚雪、硬冰及坡度陡，是山難熱點，另外雪山線8.8公里前後的黑森林水源地、大霸線9.6至10公里、大霸尖至霸基再到小霸尖，還有四秀線品田山前的V形谷都是結冰易滑落路段，聖稜線品田斷崖、素密達斷崖地形困難，必須自備技術裝備，呼籲山友雪季攀登雪霸，務必進行風險評估，不會使用雪地裝備或缺乏雪地經驗都十分危險。
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