不只求財？借紫南宮辦法拍會 拍定者可加碼獲贈錢母

南投竹山紫南宮吸引人潮大排長龍求取錢母與發財金，行政執行署彰化分署將借用紫南宮的場地及人氣，舉辦動產拍賣會，紫南宮主委莊秋安除慨然借場地，還豪氣加碼拍賣會上投標拍定者，紫南宮將加碼致贈錢母。

新上任的南投地檢署檢察長郭景東與行政執行署彰化分署長郭景銘是司法界知名的兄弟檔，他們昨天聯袂拜訪南投竹山紫南宮主委莊秋安，並在紫南宮一起辦理反詐騙宣導；郭景東、郭景銘另就檢察署囑託分署進行扣押物變價事宜進行溝通協調，期盼攜手合作共同落實法務部「五打七安」重大政策。

郭景銘並向莊秋安表達彰化分署擬借由紫南宮求錢母與發財金的旺盛人潮，預定4月1日借用紫南宮場地舉辦「卦山法拍」動產拍賣會，以提高動產拍定與公法債權受償機率。莊秋安當場除慨允出借場地外，並豪氣加碼拍賣會上投標拍定者，紫南宮將加碼致贈錢母，希望分署能將拍賣會辦得隆重而成功。

彰化分署表示，「卦山法拍」動產拍賣會預定4月1日上午9點30分在紫南宮舉辦，拍賣標的有車輛及藝品，各項物件陸續上架中，歡迎有興趣的民眾可上分署官網瀏覽拍賣公告。由於紫南宮錢母數量有限，拍定送錢母的規則將另發布，拍賣當天至現場登記領取動產競標號碼牌，就有機會領取，敬請留意分署臉書專頁最新訊息。