「彼藝•洄瀾」創作聯展 桃機采盟藝文展演空間開展

2025采盟開春的第一檔藝文展「彼藝•洄瀾」是由台灣師範大學112美術職碩班所策畫展出，在桃園國際機場這「非場所」中，這群台師大的藝術家們，透過觀看方式的不同，與凝視角度的差異，藉由繪畫創作這個媒介，從藝術家自己、或是觀者的內心，來重新發現台灣。

這次展出的作品強烈地反映了台灣各地的地方特色，讓旅客在機場內也能感受到台灣濃濃的文化氛圍，也讓機場的采盟藝文展演空間，創造出一種地方感，讓機場不再只是過渡性的空間。

台灣師範大學112美術職碩班的藝術家們，一心致力於藝術創作，在此次展出的作品中雖然多元，但是畫面卻充分地展示出藝術家對於台灣這片土地與人的感情，因為凝視角度的差異，這可分別從三個方向來探討。第一點可從人文來探索台灣的地方情懷，從方小凌「美麗的合唱」、吳樺芬「剝花生」、張綺舫「弦外之音」、楊文秀「清晨的韻律」、龔慈民「原點」與蘇怡文「無所住」，這類以人物為主角構成的作品來說，畫面中均充分表現人物與台灣在地景物的連結，不管是清晨吵鬧的魚市場，或是弦樂悠揚的原住民音樂，都代表藝術家關懷在台灣的這土地的人們。

再者以台灣地理風景特色的描寫，例如余秀蓉「北峰1號-快雪時晴」、張美珍「土地之美」、謝春「悠悠細語」、戴心妍「看見彩虹」、劉昭吟「綠蔭滿庭」、張以燐「色空幻鏡」、張少岳「渴望」與陳恣苡「靜謐的河畔」，這類以風景構成全圖的作品來說，藝術家們利用熟悉的城市、自然景觀建構了一個專屬台灣的桃花源，讓遊子在出國前，也能心繫這片人文景觀。

最後一類是關於藝術家探索自身與台灣精神性的連結，例如秦煒甯「假性場景—後理想時期」、江孟璋「美好願景」與莊麗珠「海上烏托邦」，這些作品中通過藝術家的人生歷程去營造一個想像空間，畫面穿插虛無、現實的交織與連結，從藝術家主觀的有情世界，讓觀者能在畫面中流連忘返。