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急診塞爆！11醫事團體齊發聲 醫改會盼強度轉診、調度

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今年春節連假急診就診人次比往年高，11大醫事團體發布聯合聲明呼籲民眾就醫分流。示意圖。記者曾原信／攝影
今年春節連假急診就診人次比往年高，11大醫事團體發布聯合聲明呼籲民眾就醫分流。示意圖。記者曾原信／攝影

從春節開始，各大醫院急診壅塞，衛福部兩度開會研商。11大醫事團體發布聯合聲明，呼籲民眾出現類流感等發燒、咳嗽症狀先去鄰近的診所及社區醫院就醫，有需要再轉診。醫改會執行長林雅惠則向政府喊話，應強化調度轉診機制。

因應流感疫情及急診壅塞，中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國基層醫療協會理、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會發布聯合聲明。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，急診壅塞主要原因包括春節延續至今流感與諾羅病毒流行，加上寒流來襲，心血管疾病患者增加，急診需求大幅攀升。同時亦受整體醫療環境護理人力流失、相關給付偏低等大環境因素影響。

周慶明表示，急診壅塞的狀況十分嚴重，衛福部昨天緊急通知開會。他表示，民眾若有輕微急症或是發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲勞、噁心、嘔吐和腹瀉等類流感症狀，應該多加利用居家附近社區醫院與診所及時就醫，若是有需要醫療院所也會協助轉診，不要直接赴急診。

針對整體醫療環境，各醫療團體也曾多次建請主管機關盤點護理人力需求，釐清業務分工並引入輔助人力，提升護理友善職場、逐步推動三班護病比及調高薪資，進一步建置平台鼓勵護理人員回流。這些皆須長期努力與關注，才能逐漸優化醫事人力量能，提升整體醫療環境。

林雅惠則表示，諾羅、流感都不是新興傳染病，但是每逢秋冬之際，急診壅塞狀況卻不斷上演，年後狀況更加嚴峻，在在顯示政府在醫療資源長期錯置，漠視相關問題。除輕症衝擊診外，急重症患者在急診也會因為缺工關床造成壅塞，呼籲政府強度調度、轉診機制。

疫情 輕症 類流感

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