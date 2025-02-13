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年後血庫補不回…台中、高雄拉警報 台北最缺B型血

中央社／ 台北13日電
受春節連假加上低溫影響，全台血庫拉警報，O型血液庫存量僅剩4.2天，其中又以高雄、台中分別僅剩3.9天和4天最缺。捐血示意圖。本報資料照片
受春節連假加上低溫影響，全台血庫拉警報，O型血液庫存量僅剩4.2天，其中又以高雄、台中分別僅剩3.9天和4天最缺。捐血示意圖。本報資料照片

受春節連假加上低溫影響，全台血庫拉警報，O型血液庫存量僅剩4.2天，其中又以高雄、台中分別僅剩3.9天和4天最缺；台北最缺B型血，庫存僅能再撐4天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，目前全台血庫中，A型剩5.2天、B型5.8天、O型更只剩4.2天，僅有AB型庫存8.5天正常。

各地區中，又以高雄捐血中心最缺，A型剩4.9天、B型4.2天、O型3.9天；台中捐血中心A、B型也各剩5.7天，O型剩4天；台北捐血中心A型剩5天，B型只剩4天最缺，O型也僅剩4.2天；新竹各型庫存則有A型5.6天、B型7天、O型5.2天。

對於缺血情況，血基會分析，應是受到過年後影響，因年節血液期間需求量增加，但是連假期間捐血者減少，加上最近天氣冷，也會造成捐血人減少、病患需求增加，因此造成庫存量補不回來；各地區中，又以高雄、台中較為嚴峻，一旦遇到大量用血事件，就有可能會進入急缺狀況。

新光三越台中中港店12樓今天上午發生氣爆，造成多人死傷。血基會表示，目前尚未接獲醫療院所針對此事件提出特殊用血需求，不過，會與醫院持續保持密切聯繫，若有大量需求出現，會啟動調配，動員其他中心緊急支援。

庫存 捐血中心 連假

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