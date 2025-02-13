中華郵政釋1113名職缺 起薪最高上看55K

中華郵政公司今年將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，自3月13日上午10時起至3月26日下午5時採網路報名，其中營運職正取32名，具教育部認可的國內外大學以上學校畢業即可報名，共甄試法務等11項類科，月薪5萬5625元（含職務待遇5250元），另還有專業內、外勤職類，高中（職）以上學歷即可報名，月薪4萬440元起。

中華郵政公司表示，今年公開甄選職階人員，第一試筆試5月4日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於6月28、29日參加第二試口試、體能測驗。正取人員預訂於7月31日前依序進用完畢，備取人員於7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

中華郵政公司指出，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪突破40K。此次甄試主要為遞補2026年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

中華郵政公司說，此次甄選營運職正取32名、備取18名，需教育部認可國內外大學以上學校畢業，甄試法務等11項類科，月薪5萬5625元；專業職（一）正取114名、備取53名，需教育部認可國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等28項類科，月薪4萬5180元。

另外，專業職（二）內勤正取535名、備取238名，高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等5項類科，月薪4萬440元；專業職（二）外勤正取432名、備取198名，高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬1750元，非專任上述工作者月薪4萬440元。另依實際擔任工作性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約93元，全月約2781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6256元）。