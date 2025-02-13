快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

中華郵政釋1113名職缺 起薪最高上看55K

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司今年將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名。郵局示意圖。聯合報系資料照
中華郵政公司今年將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名。郵局示意圖。聯合報系資料照

中華郵政公司今年將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，自3月13日上午10時起至3月26日下午5時採網路報名，其中營運職正取32名，具教育部認可的國內外大學以上學校畢業即可報名，共甄試法務等11項類科，月薪5萬5625元（含職務待遇5250元），另還有專業內、外勤職類，高中（職）以上學歷即可報名，月薪4萬440元起。

中華郵政公司表示，今年公開甄選職階人員，第一試筆試5月4日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於6月28、29日參加第二試口試、體能測驗。正取人員預訂於7月31日前依序進用完畢，備取人員於7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

中華郵政公司指出，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪突破40K。此次甄試主要為遞補2026年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

中華郵政公司說，此次甄選營運職正取32名、備取18名，需教育部認可國內外大學以上學校畢業，甄試法務等11項類科，月薪5萬5625元；專業職（一）正取114名、備取53名，需教育部認可國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等28項類科，月薪4萬5180元。

另外，專業職（二）內勤正取535名、備取238名，高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等5項類科，月薪4萬440元；專業職（二）外勤正取432名、備取198名，高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬1750元，非專任上述工作者月薪4萬440元。另依實際擔任工作性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約93元，全月約2781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6256元）。

中華郵政 月薪

延伸閱讀

全台累計985人！專科社工甄試放榜 身障、老人領域最缺

沒加薪但離職率零！日本科技業推「2種假」 超爽福利員工讚爆

律師曝美女級客戶被包養「月薪」150萬 直呼：也想擠進包養圈

帶國小姪子一日遊噴4千！年收125萬男驚問：月薪4萬年輕人怎約會

相關新聞

本周兩波冷空氣今明濕冷 周日冷氣團乾冷下探10度

本周受兩波冷空氣影響，預估都是大陸冷氣團等級，今天是第一波，比較濕冷。中央氣象署預報中心科長林伯東上午指出，今全台有雨，...

影／夫罹「癌王」妻肺癌…互相扶持撐過5年存活期！醫點出關鍵因素

癌末的苦，癌末病人最知道，彰化縣60歲許姓患者胰臟癌進入末期，味覺大變，半年內體重減少近四成，瘦到剩下38公斤，衛福部彰...

台灣赴日去年首度突破500萬人次 占出國人數3成以上

疫後出國旅遊潮熱度不減，根據交通部統計，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，較前年同期增22.91%，其中桃...

諾羅病毒肆虐 兒醫示警：飛沫、嘔吐物就有幾千萬隻病毒 務必嚴防傳染

小兒科醫師王韋力昨(12)日在臉書分享關於諾羅病毒的知識，表示只要100隻諾羅病毒就會讓人生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面，真的很可怕；兒科醫師「傑登」早在去(2024)年就曾提醒遭到諾羅病毒傳染的民眾，千萬不要只吃吐司或稀飯

喉嚨痛吃「枇杷膏」沒用？藥局、超商販售效果不同 藥師曝辨別方法

近來由於氣候變化及病毒流行，許多人感到喉嚨不適，並伴隨咳嗽及痰多的症狀。

錄取率約17.2%！台鐵公司首招司機員 579人搶100職缺

台鐵公司去年元旦成立，今年首度招募司機員，15日先舉行筆試，之後有口試、適性測驗及體格檢查，正取100名，備取50名，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。