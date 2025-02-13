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3767處路口改善後事故下降 易肇事路口只差屏東與彰化

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
交通部及內政部今天赴行政院會報告「路口改善道安成效」。圖／行政院提供
交通部及內政部今天赴行政院會報告「路口改善道安成效」。圖／行政院提供

台灣曾被外媒評為行人地獄，行政院推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，截至今年2月初，799處易肇事路口改善已完成789處，另完成2000處省道路口改善，兩者合計完成3767處；行政院長卓榮泰指示，各部會及地方政府應持續合作，加速完成剩餘改善作業，並強化長期追蹤與成效分析。

交通部及內政部今天赴行政院會報告「路口改善道安成效」，內政部長劉世芳指出，去年起內政部持續與交通部及地方政府合作，針對危險路口進行重點改善。據分析，去年7月底完成的129處路口事故數下降12.5%，行人事故更減少25%，顯示改善工程已發揮初步成效；至於彰化及屏東縣剩餘的10處易肇事路口改善，路口預計將於3月底前完成。

劉世芳補充，內政部督導地方政府在全國辦理行人易肇事路口改善，包括增設庇護島93處、行穿線及距離調整341處、路口人行道擴大及建置安全停等空間367處、優化路口照明113處；以及增設號誌、標線與標誌277處等相關路口安全改善。

劉世芳強調，去年是針對危險路口進行點的改善，這只是起點，必須連點成線並擴大成面，形成連續無障礙的人行路網； 她呼籲地方政府積極考量地區交通衝擊、沿路店家需求、障礙物盤除，逐步推動綜合性改善計畫，提升整體道路品質，確保行人安全。

交通部則報告，公路局去年導入風險管理及預防性概念，已完成2978處省道路口改善，其中針對889處已完工路口進行成效統計，截至去年底，未有A1類事故（當場或24小時內死亡事故）發生，A2類事故（超過24小時後死亡或受傷事故）數量也顯著下降；今年將推動5000處省道路口改善及400處路口照明強化，並持續追蹤改善效益，提升行人安全。

卓榮泰指出，路口改善工程從短期事故數字明顯下降來看，已有初步成效，但應持續追蹤統計數據，精進長期改善措施，除了硬體設施改善外，相關部會也應積極宣導國人安全駕駛行為、行人交通安全意識、落實監理管理機制及執法，中央及地方共同提升人行環境交通安全與品質。

人行道 內政部 行人地獄

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