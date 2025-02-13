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錄取率約17.2%！台鐵公司首招司機員 579人搶100職缺

中央社／ 台北13日電
台鐵公司去年元旦成立，今年首度招募司機員，15日先舉行筆試，之後有口試、適性測驗及體格檢查，正取100名，備取50名，台鐵統計，共有579人報名。示意圖。本報資料照片
台鐵公司去年元旦成立，今年首度招募司機員，15日先舉行筆試，之後有口試、適性測驗及體格檢查，正取100名，備取50名，台鐵統計，共有579人報名。示意圖。本報資料照片

台鐵公司去年元旦成立，今年首度招募司機員，15日先舉行筆試，之後有口試、適性測驗及體格檢查，正取100名，備取50名，台鐵統計，共有579人報名。

台鐵公司化前，主要透過鐵路特考招聘人員，其中的機檢類就是培訓司機員，因通過鐵路特考就具備公務員身分，若之後無法或不願擔任司機員，仍可派任其他工作，公司化後，台鐵的司機員單獨招募，錄取後只能從事司機員的工作。

台鐵說，這次計招募100名司機員，另有50名備取名額，報名人數為579人，若全數到考，錄取率約17.2%；15日先筆試，3月22日舉行口試，通過筆試及口試者，還要自付報名費參加適性測驗，通過適性測驗並經行車人員體格檢查合格，才會錄取，預計5月22日放榜。

根據台鐵公布的從業人員待遇，司機員錄取後暫以第9階技術員任用，起薪新台幣4萬1330元，取得駕駛執照實派任司機員後，再以第9階司機員任用，起薪約4萬8800元，比一般從業人員第8階起薪4萬3810元還高，每年會依年終考核結果晉薪一級。

台鐵統計，目前有駕駛證照的司機員約1400人，都是通過鐵路特考任用。

台鐵今年還招募699名一般從業人員，有5447人報名，若全數到考，錄取率約12.8%，比司機員錄取率低，2月9日已先舉行體能測驗，23日舉行筆試。

公務員 台鐵

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