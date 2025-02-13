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急診壅塞但半數是輕症 醫事司長劉越萍呼籲就醫分流

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部醫事司長劉越萍說明開會討論急診雍塞會議。記者胡經周／攝影
衛福部醫事司長劉越萍說明開會討論急診雍塞會議。記者胡經周／攝影

從春節開始，各大醫院急診壅塞，直到現在部分醫學中心急診待床人數仍然突破百人。衛福部今日下午與相關單位開會研商，討論病房調度，衛福部醫事司長劉越萍指出，直到昨日，全國急診來診量仍有2.2萬人，依據以往經驗，急診就醫病患中，超過一半是輕症患者，呼籲民眾就醫分流。

針對春節以來急診壅塞，衛福部在二月八日之後，第二度舉行會議。衛福部次長林靜儀指出，今日下午與醫事司、醫師公會、急救責任醫院再次開會，討論病房調度及收治量能調節，並希望各級醫療院所間縱向合作，分級分流。

我國處在流感高峰期，類流感上周就診人次達18.1萬人，而上周腹瀉門急診就診達30萬2644人次；不論是類流感還是腹瀉就診數雙寫下10年同期最高紀錄。根據病原體檢驗結果中，有99％都是諾羅病毒。

劉越萍表示，氣溫、流感、諾羅、過年連假等因素夾擊，預估急診壅塞的狀況需要等到2月底才會緩解。此次會議著重各醫院的院內調控機制，同時希望加強分流。

根據醫事司統計，今年急診來診數量分別為，除夕3.3萬人次、初一4.1萬人次、初二4.5萬人次、初三4.4萬人次、初四4.1萬人次、初五3.9萬人次。今年春節年假期間平均每日3.7萬人次，高於去年平均2.7萬人次；上周春節年假結果，急診每日平均降到2.7萬人次。

直到昨日，全國急診來診量仍高達2.2萬人次。劉越萍說，一般急診患者有高達一半以上是輕症患者，呼籲民眾，只有發燒或是腹瀉等症狀可先到診所就醫，將醫院留給重症患者。

衛福部 類流感

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