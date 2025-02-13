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糖化血色素飆15.6！老翁傷口感染...生殖器腫5倍大擠膿200CC

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
糖尿病老翁因傷口感染致下部腹部長膿瘡，大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡提醒患者飲食要控制。圖／大甲李綜合醫院提供
糖尿病老翁因傷口感染致下部腹部長膿瘡，大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡提醒患者飲食要控制。圖／大甲李綜合醫院提供

中部一70歲糖尿病患者冬令進補加貪吃，日前因在家中突然暈眩，家人送醫後，抽血檢查糖化血色素飆高至15.6，是正常值的2.5倍，發炎指數也飆破正常值近10倍，大甲李綜合醫院醫師發現，老翁因傷口感染，傷檢時驚覺患者下部腹部長膿瘡，生殖器甚至腫大5倍，清創手術清出200CC的膿後，才逐漸恢復正常。

泌尿科主治醫師黃品叡表示，70歲老翁罹患糖尿病，平時飲食、血糖控制的非常差，曾經中風的他，多天臥床起不來，全身不適，患者住院時，一開始以為是中風的後遺症引起身體不舒服，但是詳細檢查時發現，患者生殖器居然腫大近5倍，連陰囊也腫大，幾乎整個下腹部皆腫大，由於患者自我照護能力很差，自己、家人都沒發現。

大甲李綜合表示，這名患者平時需要家人照顧，但卻沒遵照醫囑飲食、吃藥，導致血糖失控；這次因下腹部有破皮外傷，遭受到細菌感染，導致傷口化膿，自己皆沒有感覺，等到膿瘡愈來愈腫，連生殖器都跟著腫大，家人才驚覺嚴重性，患者術後表示，「真的把我嚇一跳，200CC的膿幾乎是2罐小瓶養樂多的容量。」

醫師黃品叡指出，糖尿病患者一定要嚴格控制飲食、不要貪吃，因末梢血液循環不良、免疫力低下，若有傷口，就會出現廣告中「阿嬤，妳怎麼沒感覺」的狀況，因此，更容易發生傷口感染，如果一開始就發現，使用抗生素治療便可以，但是，如果愈拖愈久，病情就會更嚴重，最嚴重恐會出現敗血症，甚至死亡。

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