快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

小心增加血脂濃度！餅乾、泡芙隱藏「反式脂肪」危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
圖為餅乾示意圖。圖/ingimage
圖為餅乾示意圖。圖/ingimage

民眾年後普遍年腫了一圈，體重、腰圍都會增加，體脂肪更是飆升，若肥胖合併高脂血症，容易導致動脈粥狀硬化，引發心血管疾病。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，高血脂是吃出來的，有部分高膽固醇血症患者屬於遺傳性，透過生活及飲食型態控制，仍可降低其他慢性代謝疾病風險。

林謂文指出，血液中的脂肪，主要為膽固醇及三酸甘油酯，總數值過高會增加腦中風、心血管疾病的機率。他強調，膽固醇是人體不可缺少的物質，肝臟也會自行製造，由於儲存在血管中。三酸甘油脂則是吃進過多脂肪酸時，會儲存在血管內，變成後備脂肪。

膽固醇主要分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），前者又稱「壞的膽固醇」，如果超過130mg/dl，可能會沉積在血管壁，造成血管阻塞。後者俗稱「好的膽固醇」，負責把過多的膽固醇運送回肝臟，男性最好要控制在40mg/dl以上，女性則要控制在50mg/dl以上。

長期有高血脂，除了容易有脂肪肝、刺激發炎反應，也會造成身體其他器官病變。林謂文提醒，人體的膽固醇來源大多是由食物而來，日常飲食要注意避開動物內臟、三層肉、帶殼海鮮、動物性油脂，以及隱藏在加工食品中的「反式脂肪」。

營養師劉怡里指出，大部分的反式脂肪，都是將植物油進行「部分氫化」處理，改變植物油的結構，雖然可耐高溫油炸，但是比飽和油脂更難代謝，且更容易堆積在血管壁。她強調，反式脂肪吃多了，會提高人體內「壞的膽固醇」，增加全身性發炎反應。

劉怡里呼籲，反式脂肪常用來製作酥脆餅乾、泡芙、麵包、蛋糕、巧克力、鬆餅等，以及油炸的薯條、甜甜圈、洋芋片、炸雞排等炸物。她建議，避開蛋塔、各式酥餅、麵包抹醬等酥皮類食物，日常飲食以看得到主體的原型食物為主，多吃富含膳食纖維的蔬果、全穀類，有助於降低「壞的膽固醇」。

營養師提醒，多數油炸類食物含有反式脂肪，吃多恐導致高血脂。圖／123RF
營養師提醒，多數油炸類食物含有反式脂肪，吃多恐導致高血脂。圖／123RF

反式脂肪 膽固醇

延伸閱讀

研究：天天吃雞蛋 有助降低死亡風險

中流感！營養師劉怡里提5招秘訣 跟著這樣吃好得快

蛋白質含量比一般蔬菜高2倍 杏鮑菇營養價值高但這些人應少吃

到越南旅遊發現街上都沒胖子？一看當地料理全懂了 ：想增肥都難

相關新聞

本周兩波冷空氣今明濕冷 周日冷氣團乾冷下探10度

本周受兩波冷空氣影響，預估都是大陸冷氣團等級，今天是第一波，比較濕冷。中央氣象署預報中心科長林伯東上午指出，今全台有雨，...

影／夫罹「癌王」妻肺癌…互相扶持撐過5年存活期！醫點出關鍵因素

癌末的苦，癌末病人最知道，彰化縣60歲許姓患者胰臟癌進入末期，味覺大變，半年內體重減少近四成，瘦到剩下38公斤，衛福部彰...

台灣赴日去年首度突破500萬人次 占出國人數3成以上

疫後出國旅遊潮熱度不減，根據交通部統計，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，較前年同期增22.91%，其中桃...

諾羅病毒肆虐 兒醫示警：飛沫、嘔吐物就有幾千萬隻病毒 務必嚴防傳染

小兒科醫師王韋力昨(12)日在臉書分享關於諾羅病毒的知識，表示只要100隻諾羅病毒就會讓人生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面，真的很可怕；兒科醫師「傑登」早在去(2024)年就曾提醒遭到諾羅病毒傳染的民眾，千萬不要只吃吐司或稀飯

喉嚨痛吃「枇杷膏」沒用？藥局、超商販售效果不同 藥師曝辨別方法

近來由於氣候變化及病毒流行，許多人感到喉嚨不適，並伴隨咳嗽及痰多的症狀。

錄取率約17.2%！台鐵公司首招司機員 579人搶100職缺

台鐵公司去年元旦成立，今年首度招募司機員，15日先舉行筆試，之後有口試、適性測驗及體格檢查，正取100名，備取50名，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。