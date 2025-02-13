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迎西洋情人節 士林官邸30個品種、13萬株鬱金香灑浪漫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025士林官邸鬱金香展主題園區的「LOVE」展區是由多種草花如紅、粉、白的四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜的情人節氛圍。記者林伯東／攝影
2025士林官邸鬱金香展主題園區的「LOVE」展區是由多種草花如紅、粉、白的四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜的情人節氛圍。記者林伯東／攝影

西洋情人節前一天，2025士林官邸鬱金香展今天開展，以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的鬱金香花海，今年共選用超過13萬株、30個品種的鬱金香，打造出8大展區。今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度選用日本鬱金香主要生產地礪波市的鬱金香，跨越國界交流。

台北市副市長李四川上午參加開幕式致詞指出，每年2月於士林官邸舉辦的鬱金香展，今年已邁入第8年，已成為遠近馳名的展覽景點。在亞熱帶的台灣，能成功種出溫帶植物鬱金香，這不僅展現了園藝技術的精湛，更彰顯了對環境調控巧思，讓原本需要寒冷的鬱金香，能在此綻放絢麗花朵，為台灣的花卉園藝寫下新的里程碑。

工務局長黃一平表示，今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作，選用來自礪波市的鬱金香，經過細緻的低溫處理以滿足其開花需求的繁複程序，讓這些優雅的花朵在台灣的土地上綻放，不只是一場視覺盛宴，更是一次跨越國界的文化交流。

公園處長藍舒凢說，打造的8大特色展區，在園區內除了荷蘭、土耳其及義大利等異國的愛情意象與景緻的呈現外，在「情定礪波」展區更與日本礪波市合作，還引進日本特有種鬱金香，包括皇室的品種黃小町、富山紅、桃太郎、白雲等。

另外，公園處表示，第2檔的FB線上活動「愛的遇藝」，邀請大家來到展區內與兩人以上親友合照，在活動貼文下方留言分享，就有機會帶走施華洛世奇Gema 520 心形手鍊、鬱金香針織花盆及小夜燈等好禮。今年的鬱金香展也串連周邊的士林夜市、士林商圈、天母商圈及北投商圈，相關訊息可查詢士林官邸旅客粉絲團動態消息、及「花IN台北」官方網頁。

2025士林官邸鬱金香展致敬土耳其作為鬱金香的起源地，「相戀土耳其」以阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，營造在花海裡浪漫遨遊的氛圍。記者林伯東／攝影
2025士林官邸鬱金香展致敬土耳其作為鬱金香的起源地，「相戀土耳其」以阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，營造在花海裡浪漫遨遊的氛圍。記者林伯東／攝影
13萬株鬱金香 邀約有情人 士林官邸鬱金香展今起浪漫盛放，為期11天。記者林伯東／攝影
13萬株鬱金香 邀約有情人 士林官邸鬱金香展今起浪漫盛放，為期11天。記者林伯東／攝影

士林官邸 日本 鬱金香

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