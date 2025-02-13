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喉嚨痛吃「枇杷膏」沒用？藥局、超商販售效果不同 藥師曝辨別方法

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人會選擇購買「枇杷膏」和「舒立效」來緩解不適，但這些產品在超商和藥局出售時，成分和效果差異非常大！示意圖／ingimage
許多人會選擇購買「枇杷膏」和「舒立效」來緩解不適，但這些產品在超商和藥局出售時，成分和效果差異非常大！示意圖／ingimage

近來由於氣候變化及病毒流行，許多人感到喉嚨不適，並伴隨咳嗽及痰多的症狀。許多人會選擇購買「枇杷膏」和「舒立效」來緩解不適，但您知道嗎？這些產品在超商藥局出售時，成分和效果差異非常大！

陳佳玲藥師在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」分享，枇杷膏和舒立效在超商和藥局購買的差別。

1. 枇杷膏：蜜煉枇杷膏與川貝枇杷膏

在超商販售的「枇杷膏」大多是「蜜煉枇杷膏」，這款產品的作用主要是生津止渴、潤喉保養，適合用來滋潤喉嚨、保持口腔清新。然而，藥局出售的是「川貝枇杷膏」，這款藥膏含有「川貝」成分，對於傷風、咳嗽、痰多、氣喘、喉嚨乾癢和聲音沙啞等症狀有顯著療效。如果症狀較為嚴重，尤其有痰多或咳嗽的情況，則需要選擇藥局的「川貝枇杷膏」。

2. 舒立效：三種口含產品各有不同功效

「舒立效」產品也有不同的種類。超商販售的是不含藥物成分的食品級舒立效，主要作用是滋潤喉嚨，幫助保持口腔清新。若希望止咳或緩解喉嚨痛及發炎，則需要前往藥局選擇含有藥物成分的舒立效。藥局販售的舒立效有三種，分別針對不同的症狀設計，其中包含止咳成分或含有殺菌劑成分，針對喉嚨痛和發炎有較好的效果。

3. 注意藥品與食品的區別

「枇杷膏」與「舒立效」的包裝和名稱可能看起來相似，但其用途和成分卻有很大區別。依據產品標示，若包裝上標註了藥字號（例如「衛署藥製字號」或「衛署藥輸字號」），代表該產品具有疾病治療效果，必須在有藥師的藥局或相關通路購買。反之，若為健康或營養補充類的產品，則為食品，可在超商等通路購買。

咳嗽 藥局 超商

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