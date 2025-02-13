骨鬆骨折僅三成持續用藥 國衛院一招降再骨折風險15%

台灣將邁入超高齡社會，骨質疏鬆症及相關影響威脅長者健康，以髖部骨折為例，如不積極治療，一年內死亡風險高達20%，若開始用藥後隨意停藥，更增加再骨折風險。民眾服藥順從性不高，主要是覺得治療沒幫助、同時要照顧牙齒等。研究發現，抗骨鬆長效針劑十年間使用比率從2%增至62%，再次骨折風險下降15%。

國家衛生研究院高齡研究中心執行長許志成指出，骨質疏鬆如同高血壓、糖尿病一樣，需終生治療，女性過了50歲，骨鬆比率增加，透過運動、曬太陽、補充維他命Ｄ等有助預防骨鬆，一旦發生，則要思考如何避免惡化或出現併發症，開始用藥後如隨意停藥，可能導致快速的骨質流失而增加骨折風險。

過去研究顯示，使用抗骨鬆藥物能有效降低骨折風險，但全球骨鬆治療普遍面臨患者持續用藥比率偏低的挑戰。以台灣為例，僅三成骨鬆性骨折患者開始使用抗骨鬆藥物，且其中約有六成患者在第二年即停止藥物治療，最後只有不到二成的患者能持續治療達三年。

國衛院與台大醫院雲林分院，以及哈佛醫學院麻省總醫院，分析2008年至2018年間台灣健保資料庫中，骨鬆性骨折患者藥物使用情形及再次骨折風險，證實增加長效型抗骨鬆藥物的使用，不但改善服藥順從性，還能有效降低臨床骨折風險，研究結果已於今年1月發表在國際知名學術期刊《Mayo Clinic Proceeding》。

國衛院助高齡醫學暨健康福祉研究中心研究員王貞予指出，隨健保給付髖部跟脊椎骨折，研究團隊分析逾33萬名患者，在不同抗骨鬆藥物使用情形下的再次骨折風險，結果顯示長效型針劑抗骨鬆藥物的使用比率從2%增至62%、高服藥順從性患者從33%上升至69%；再次骨折風險下降15%，證實長效針劑改善服藥順從性並降低骨折風險。

台大醫院雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷說，長效針劑的健保給付對象，包括骨密度低於-2.5並配合髖部或脊椎骨折，因應高齡化社會，本月起再納入近端肱骨骨折、遠端橈骨骨折等，或者類風濕關節炎、長期使用類固醇，以及使用胰島素的糖尿病患，即使沒有骨折，只要骨密度過低就能使用。

傅紹懷表示，造成患者中斷骨鬆治療的因素很多，如骨鬆治療效果的反應較不明顯且需時較長，使患者覺得治療沒有幫助而自行中斷，或因經濟交通或家庭支持不佳等因素而停止回診，也有因需要進行牙科手術、或因急性大規模流行病所導致的醫療交通服務癱瘓，被迫中斷藥物，導致治療效益不佳甚至暴露在骨折機率增高的風險當中，建議都還是要跟醫師討論。

傅紹懷指出，65歲以上女性的骨質疏鬆率達6成，男性則介於20%至25%，偏鄉的高齡族群對自己骨質健康的認識，相對薄弱，都會區有許多縣市政府有相關政策，例如台北市政府提供老人健檢C套餐，主要就是增加骨密度檢測，希望喚醒患者意識。

最新研究顯示，髖部骨折後，未積極治療者在一年內死亡的風險，仍高達20%，且若將長效型抗骨鬆藥物視為疫苗一般，特別針對高風險族群以公共衛生防治的角度鼓勵推廣使用，可以降低整體社會的骨折風險與疾病醫療照顧負擔。