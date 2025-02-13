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低溫、諾羅、流感合擊塞爆急診 醫事司長估至少再撐2周

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近期類流感患者就醫爆滿，創下十年來新高，外加諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，圖為醫院急診區。記者曾原信／攝影
近期類流感患者就醫爆滿，創下十年來新高，外加諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，圖為醫院急診區。記者曾原信／攝影

從春節開始，各大醫院急診壅塞，直到現在部分醫學中心急診待床人數仍然突破百人。衛福部醫事司長劉越萍表示，今年年假長，加上流感、諾羅嚴峻，以及寒流侵襲等因素綜合影響下，讓急診來診量暴增，雖然目前來診量已經下降，但塞床的狀況預計仍需要2至3周才會結束。

現在處在流感高峰期，類流感上周就診人次達18.1萬人，而上周腹瀉門急診就診達30萬2644人次；不論是類流感還是腹瀉就診數雙寫下10年同期最高紀錄。根據病原體檢驗結果中，有99％都是諾羅病毒。

劉越萍指出，今年年假長達9天，雖然醫院休假時間較短，但民眾放假時間長，部分民眾延後就醫，因此年後才到醫院就診。同時，今年春節期間低溫來襲，讓心血管疾病病人也增加，還有諾羅跟類流感疫情讓急診第一線人員苦不堪言。

劉越萍表示，根據疾管署預測，腹瀉疫情跟類流感疫情都即將反轉下降，而天氣也漸漸變暖，但患者一時間難以下降，估計急診壅塞狀況還會持續2至3周。

另外，護理人員流動也牽動醫院病床數，攸關急診患者處理時間。衛福部次長林靜儀觀察數據，過年後並未出現特殊離退，並且呈現醫學中增加、地區醫院流失的趨勢。劉越萍說，護理人力雖然有增加，但多數不是即戰力，要完整培養讓護理人員荒有解，預估還需要時間發展。

疫情 衛福部

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