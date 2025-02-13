流感流行中 中醫師：中藥「清冠一號」可防重症與死亡

台灣的流感疫情仍處流行階段，人心惶惶。中醫師表示，中藥「清冠一號」能阻斷病毒入侵與複製，減少細胞激素風暴的風險，不僅能應用在感染COVID-19，對確診流感也有一定療效，並能降低重症、死亡機率與減緩後遺症。

中華民國中醫師公會全國聯合會今天舉辦「有清冠一號！流感不用怕」記者會，理事長詹永兆表示，新冠疫情期間，衛福部核准公費「臺灣清冠一號」照護居家隔離患者，截至目前為止照護人數已超過100萬人，使用的中醫院所家數共1725家，受惠人數185萬人。

國家醫藥研究所研究員兼組長沈郁強說，「臺灣清冠一號」在細胞研究中顯示，可透過抑制流感病毒神經胺酸酶（neuraminidase）活性阻斷複製HIN1流感病毒，即使是對克流感（Tamiflu）抗藥性病毒株一樣有效，以多靶點調控重要的細胞傳遞免疫訊息，進而調節相關細胞激素和免疫活化分子，減少細胞激素風暴的風險，演變為肺炎、支氣管炎或腦炎等重症甚至死亡的機率微乎其微，在動物實驗上也證實療效。

沈郁強以個人經驗為例，他出現流感輕微症狀後就開始服用清冠一號，當時一天服用3次，喉嚨痛和咳嗽時也用西藥，不過相隔約30分鐘，以免交互作用。「我的病程從原本的一到二周內，縮短為3天。」

沈郁強說，中醫透過清熱解毒、體質調理來提升免疫力，與西醫結合可增強療效、強化體質、迅速恢復，在於清理病毒和調理體質，也就是祛邪、扶正。

中醫師公會全聯會精準醫療小組主委林展宏說，流感病毒引起的喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕及倦怠、頭痛、惡心、腹瀉或發燒等症狀，皆可以中藥治療，且中藥對疾病痊癒後遺留的慢性咳嗽、流鼻水等慢性症狀也有調理效果，目前精準醫療建構小組研擬中藥複方「新冠止咳一號」，治療新冠肺炎後期病患咳嗽等症狀，期透過臨床實證證實效果。

「預防勝於治療，保持勤洗手、戴口罩等良好衛生習慣、接種疫苗、增強免疫力是預防感染病毒的關鍵，出現症狀時立即就醫。」沈郁強說，今年2月初仍處於流感流行期，主要病毒株為A型HINI，與疾管署公費流感疫苗株相符，在第六周（2月2日至8日），類流感門急診就診人次高達18.1萬，創下近10年流感季最高紀錄，其中重症病例累計795例，死亡病例達160例，其中超過88%未接種流感疫苗，突顯疫苗的重要性。

《黃帝內經》提到，「五疫之至，皆相染易，無問大小，病狀相似。」由此可見「時疫」傳染力之強，無人能倖免。林口長庚醫院中醫部主任黃澤宏說，傳染病在人類社會已有數千年歷史，中醫自古以來對抗傳染性疾病，累積了豐富經驗，其中流感易被視為普通感冒，對免疫力較差者、老年人、嬰幼兒、孕產婦及有慢性病患者易發展為重症或至死亡。

黃澤宏說，流感流行具有明顯季節性特徵，冬天約11月起是流感的好發季節，在農曆春節前後達到高峰，傳染途徑主要是透過感染者咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫，將病毒傳播給其他人。中醫理論中，流感的主要病因在於人體禦邪能力較弱或不足時，風邪伴隨流行病毒入侵至肺、胃、皮、毛、口、鼻，其中風為百病之長，臨床上較為常見的證候是風熱和風寒。