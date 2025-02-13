別自行當醫師 不只諾羅會引發嘔吐 醫：小心致命心肌炎

農曆年後，感染諾羅病毒人數持續增加，疾管署統計，春節期間腹瀉期間人數創下5年新高。林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰表示，年後因諾羅病毒來急診患者明顯攀升，兒童症狀多為「嘔吐」、成人多是「腹瀉」，嘔吐雖然是諾羅的典型症狀之一，但現在社區內多種病毒流行，近期急診內也出現因嚴重嘔吐，意外發現是「心肌炎」的患者，呼籲民眾若在家中嘔吐超過5次就應立即就醫。

吳昌騰表示，諾羅病毒傳染力極高，主要透過糞口傳染，有些患者就算恢復健康後，二周內都還具有感染力，甚至糞便也還會有病毒。近期因為感染諾羅病毒就醫的患者，多數屬於「群聚感染」，通常都是一家人同時都感染諾羅；他提醒，諾羅病毒難以透過酒精清消，必須要使用「洗手乳」、「肥皂」徹底洗手，才有辦法清除沾染在手部上的諾羅病毒，避免糞口傳染的風險。

吳昌騰表示，感染諾羅病毒的症狀，通常會是嘔吐或腹瀉，兒童通常會有明顯的嘔吐症狀，成人則是腹瀉；小朋友感染諾羅後，很常會吐到只剩下胃液甚至脫水，家長才送孩子就醫，上周一就有一位女孩，在家嘔吐多次，家人因擔心被講「濫用醫療資源」，不敢將孩子送到急診，孩子已經吐到脫水才就醫，差一點引發心肌炎。

吳昌騰說，現在社區流行的病毒，除了諾羅以外，流感病毒也是主要病毒類型之一，近期於急診發現有幾位因為「嘔吐」就醫的患者，最後竟已經引發心肌炎。他提醒，不只諾羅會引發嘔吐症狀，因其他病毒引起的心肌炎，也會導致患者出現嘔吐症狀，呼籲民眾千萬別自行診斷，自己感染的病毒類型，只要嘔吐超過5次，就應該立即就醫，別等到脫水或是嚴重虛脫才就診，恐引發更嚴重的疾病。