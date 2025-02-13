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明天情人節 「這」一舉動恐讓曖昧異性馬上降溫

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
吸菸危害健康，更加速老化、產生皺紋、口臭及提高眼疾風險。圖／123RF
吸菸危害健康，更加速老化、產生皺紋、口臭及提高眼疾風險。圖／123RF

明天是西洋情人節，不少人準備好鮮花、禮物、大餐，但是曖昧異性一開口滿嘴菸味，好感度立刻下降。衛福部國健署提醒，吸菸傷身體，也有損外觀形象，包括加速老化、產生皺紋、引發口臭，還提高各種慢性病風險

世界衛生組織指出，菸草每年導致800多萬人死亡，其中超過700萬人死於吸菸，而約有130萬名不吸菸者死於二手菸暴露。衛福部資料顯示，國內每年約有2萬5000人死於吸菸、近3000人死於二手菸害，平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去生命。

二手菸已被國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer,IARC）歸類為一級致癌物質，而且會增加至少14種癌症的風險，除了影響健康，吸菸還有損個人外觀，因為吸菸會加速蛋白質流失、導致皮膚粗糙與乾燥、產生皺紋，讓老化症狀提前出現。

吸菸也會破壞牙齦、增加牙周病風險，菸癮者罹患牙周病的機率是非抽菸者的4倍；不論使用菸草或無煙菸草均會造成口臭，影響人際關係。另外，吸菸會導致許多眼部疾病，例如：白內障、青光眼、結膜炎、黃斑部病變等。因菸品中的有害物質易造成眼部血管發炎，影響眼內的血流供應，慢慢喪失視力。

根據國健署「111年大專校院學生健康行為調查」結果顯示，大專校院學生曾經吸紙菸率為21.18%，其中男性吸菸率為28.22%，約每3.5個男性就有1個曾經吸菸。女性吸菸率為14.29%，約每6.5個女性就有1個曾經吸菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署菸害防制組組長羅素英表示，情侶其中一方吸菸，另一方的健康也會受到二手菸的影響。男性或女性只要及早戒菸，就能立即感受到健康效益：停止吸菸20分鐘，血壓與心跳會下降復原；停止吸菸12小時：血液中的一氧化碳含量會降到正常值；停止吸菸2周以上，血液循環與肺部功能均增加。

國健署 風險

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