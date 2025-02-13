急診壅塞衛福部矛頭指流感 實情：雙北ICU一床難求

年後全台急診壅塞，初二全國急診來診量高峰來到4.5萬人次，衛福部把矛頭指向流感疫情，今天下午第二度邀集疾管署、醫事司及各醫學中心、準醫學中心研商對策。不過，知情人士質疑，衛福部搞錯重點，全台加護病房缺床，無法收治急診病人，才會導致床位塞車。台大醫院今天上午急診僅7床空床，急診醫師表示「已算不錯」，上周根本一床難求。

衛福部把急診壅塞的問題，指向近期流感疫情升溫，但據疾管署統計，流感就醫人數上周已下降13%，門急診流感就診人次將從18萬下降至15萬。知情人士指出，流感重症患者僅占少數，絕非急診壅塞主因，反而是全台醫院病房、加護病房床位吃緊，才會讓急診塞床，把重點放在流感疫情，想解決急診塞床問題，恐已搞錯處方。

台大醫院今天上午11時，加護病床只剩7床，總床數162床中，占床數為155床，台大急診醫學部主任張維典說，能有7床空床已算不錯，冬季加護病房時常「一床難求」，上周氣溫驟降，不只台大醫院，全台北市各醫院加護病房都很吃緊，即使盡力調度仍是一床難求，主因是冬季心血管疾病發作、重症患者增加。

社群媒體流傳一則貼文動態，醫院系統顯示，一位病人因緊急手術，需使用加護病房，但從台北市、新北市、桃園市至新竹縣，各醫院均無加護病房。發文者寫下，患者轉院必須靠醫療人員一通一通打電話，簡直是人間煉獄。

台大醫院急診壅塞緩解，今天等待人數僅剩70餘人，等待加護病床者只有1人，且未向119通報滿床。張維典表示，昨天開始全台天氣稍微轉暖，反應在一般病床、加護病床空床增加，連帶讓急診壅塞情況紓解，但今天開始天氣又變冷，是否將再造成加護病房床位難求，還需進一步觀察。