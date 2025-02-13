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影／夫罹「癌王」妻肺癌…互相扶持撐過5年存活期！醫點出關鍵因素

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮到宅醫療，為許姓病患診治。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮到宅醫療，為許姓病患診治。記者簡慧珍／攝影

癌末的苦，癌末病人最知道，彰化縣60歲許姓患者胰臟癌進入末期，味覺大變，半年內體重減少近四成，瘦到剩下38公斤，衛福部彰化醫院透過居家醫療，以中藥和針灸改善，許姓病人的味覺已慢慢回復，食慾提升。

許姓患者5年前確診胰臟癌，手術後病情穩定一度以為戰勝「癌王」，未料最近1年追蹤檢查發現癌細胞擴散到肺部，且因肺炎住進加護病房，體重逐漸下降，出院後繼續標靶治療但味覺異常，吃不下東西，體重從半年前55公斤減至38公斤，整個人瘦成皮包骨。身體越來越虛弱，下肢萎縮走路不穩，幾乎臥床；今他表示，不知道為什麼，東西入口就是很鹹，想吃東西也食不下嚥。

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說，這是癌症患者常見的惡病質，臨床上常發現許多癌友營養狀況非常不良，體重在6個月內下降5% 以上合併倦怠無力、厭食、嗜睡、蒼白等，將加速患者死亡，許姓患者也是味覺異常轉變，任何食物入口就像在吃鹽一樣，連甜食入口也覺得很鹹，這種味覺改變在新冠肺炎流行時有些確診病人也是味覺改變，因此特別引起注意，其實很多癌症患者在化療或標靶治療後會出現這種情況。

許姓患者幾乎臥床，希望居家醫療，部彰醫療團隊認為要改善惡病質必須先讓他吃得下，除了西醫的標靶治療另安排居家醫療，由中醫輔助治療，每周到宅1至兩次，中藥調理胃經及脾經，針灸足三里穴、豐隆穴、血海穴等穴位，修復味覺細胞並刺激下肢肌肉，中醫治療1個月許姓患者感覺味覺慢慢恢復，比較吃得下食物，下肢萎縮逐漸改善，體重已回升到40公斤，預期很快能自行到門診就醫。

許姓患者的妻子表示，居家醫療很方便，醫師到家裡看診只收50元交通費，她的丈夫行動不便不必出門，比較安全，現在病況好轉，她和丈夫都很滿意。

黃鋒榮說，許姓患者的妻子是肺癌患者，10年前手術後雖復發，但恢復得很不錯，夫妻先後罹癌而互相扶持，都樂觀面對，這是許姓患者罹患「癌王」能撐過5年存活期的重要因素。

彰化縣許姓病患胰臟癌末，味覺改變吃不下食物，瘦得皮包骨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣許姓病患胰臟癌末，味覺改變吃不下食物，瘦得皮包骨。記者簡慧珍／攝影

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