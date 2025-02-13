台灣赴日去年首度突破500萬人次 占出國人數3成以上

疫後出國旅遊潮熱度不減，根據交通部統計，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，較前年同期增22.91%，其中桃園機場達4492萬人次，創下2020年以來新高。此外，去年出國人數達到1552.3萬人次，較前一年再大增44.55%，其中前往日本首度突破500萬人次，占整體出國人數逾3成，且赴日、韓人數均創下歷史新高。

旅遊熱潮未減，持續帶動航空業復甦。根據交通部統計去年台灣民航各機場營運量，去年旅客人數達到6396萬人次，其中，國內航線1041萬人次、國際航線4818萬人次、兩岸航線520萬人次、過境18萬人次，均創下2020年後新高。而桃園機場客運量4492萬人次，為疫後首度重返4000萬人次大關，松山機場也有543萬人次、高雄機場587萬人次。

在國籍航空部分，去年總計飛行24萬8940架次，客運量約3697萬人次，較前年同期增17.91%，已回到疫情前9成5，其中，暑假7、8月客運量分別達到332萬、330萬人次，為全年度高峰。

另外，交通部也統計，去年出國人數達到1552.3萬人次，較前一年再大增44.55%，其中前往日本達552.3萬人次、前往韓國達131.5萬人次，分別較前一年大增44.21%、50.02%，赴日、韓人數均創下歷史新高。反觀去年國內旅館及民宿房間數創新高，但住房率60.2%卻創下疫後新低。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨分析，過去國人平均每年出國1.5次，疫情3年就累積4.5次出國機會，現在全部轉移到疫後旅遊，平均每人每年出國就可能提升2到3次。去年雖然入境旅客沒有增加，但出境強勁帶動旅運量高峰。此外，疫情期間很多國家推出新的景點跟創意行銷措施，像東南亞的泰國、越南及菲律賓都有很多新的策略，跟台灣旅客喜歡求新求變一致。

除了赴日旅客屢創高峰，去年赴韓的台灣民眾也創下新高，劉喜臨指出，韓流在台灣長期都有一定客群，且台韓疫情期間交流也一直上升，韓國來台人數也同步成長，疫情3年後一次爆發，人數創下新高也不意外。他也說，台灣對韓國一直都是「又愛又恨」，也因此喚起台人對韓國印象，另外還有很多韓國偶像團體洗腦神曲，都讓台灣民眾在旅遊決策過程中，將韓國列為選項之一。