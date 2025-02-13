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李安電影回顧展紐約獻映 策展人看李安：不曾迷失自己

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
紐文中心與亞洲協會（Asia_Society）2月14日起至23日聯手推出「水與油：李安的電影」回顧展，完整回顧李安導演的電影生涯。圖／亞洲協會提供
紐文中心與亞洲協會（Asia_Society）2月14日起至23日聯手推出「水與油：李安的電影」回顧展，完整回顧李安導演的電影生涯。圖／亞洲協會提供

導演李安2月8日獲頒美國導演工會獎（DGA Awards）最高榮譽「終身成就獎」，為台灣第一人。駐紐約台北文化中心與亞洲協會（Asia Society）14日起至23日合作舉辦「水與油：李安的電影」回顧展，與影迷一同回顧李安從影生涯每部經典，欣賞其遨遊於多元題材與創新技術的跨文化影視哲學，李安將出席影展開幕及其中3場映後座談。

影展開幕片為李安生涯獲獎最多的《斷背山》（2005年），該作曾拿下威尼斯影展金獅獎、奧斯卡最佳導演等多達85座獎項。其他重磅片單包含李安首部踏足好萊塢的英語片《理性與感性》（1995年）、將東方文化成功行銷歐美的奧斯卡最佳外語片《臥虎藏龍》（2000年），以及獲得4座奧斯卡大獎的首部3D電影《少年Pi的奇幻漂流》（2012年）等。

除了李安將親自出席多場放映，與影迷互動交流之外，影展也特別邀請1991年起參與《推手》、《臥虎藏龍》、《少年Pi的奇幻漂流》等片，與李安有長達34年合作情誼的電影剪接師史奎爾斯（Tim Squyres）出席23日閉幕片《飲食男女》映後座談。

李安1954年出生於屏東，國立藝術專科學校（現台灣藝術大學）影劇科畢業後赴美深造，獲得紐約大學電影製作研究碩士學位。從影以來在奧斯卡、威尼斯影展及柏林影展等全球重要影展中獲獎無數，備受國際影壇推崇。本次榮獲美國導演工會「終身成就獎」，旨在表彰在劇情片創作有卓越成就的導演，設立88年來僅頒給36人。李安在頒獎典禮發表感言時表示，「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢」。

「水與油：李安的電影」影展策展人普拉卡胥（Inney Prakash）表示，「身為全球知名的亞裔美國導演，在把影像帶到大螢幕的過程中遇到挑戰與妥協，並不令人意外。但是李安最傑出的地方，就是他在這個過程中不會迷失自己」。

亞洲協會由約翰・洛克斐勒三世（John D. Rockefeller 3rd）於1956年創立，旗下的電影部門致力於亞洲電影推廣，展示亞洲地區與全球亞洲移民影人的各類型創作，曾推出如大師名作與新秀之聲、當代電影與時代經典等放映單元，期能深化美國民眾對亞洲文化的認識。

「水與油：李安的電影」回顧展開幕片《斷背山》，是李安生涯獲獎最多的作品。圖／亞洲協會提供
「水與油：李安的電影」回顧展開幕片《斷背山》，是李安生涯獲獎最多的作品。圖／亞洲協會提供

威尼斯 李安 美國 電影

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