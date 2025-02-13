龍眼荔枝面臨椿象危害 農改場籲提早防治

台中、彰化、南投與台南、高雄是台灣龍眼、荔枝產區，春節過後預期氣溫逐漸上升，害蟲椿象成蟲開始活動，台南區農業改良場發現產區已有椿象危害荔枝，呼籲農民留意果園椿象狀況加強防治，避免椿象擴散、繁殖危害影響今年龍眼、荔枝產量。

研究人員指出，荔枝椿象1年一個世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲3個時期，每年2到8月繁殖季節、4到5月產卵盛期。成蟲越冬等到氣候回暖，越冬成蟲開始在荔枝、龍眼枝梢或花穗吸食危害，成熟後開始交尾產卵。

2月上旬為越冬成蟲甦醒時間，是第一波化學防治關鍵時機，越冬荔枝椿象因大量消耗體內脂肪，對藥劑耐受度較低，活動力較差且還未產卵，防治效果較好。

因龍眼、荔枝是蜜蜂重要蜜源植物，為避免蜜蜂採蜜時受藥劑危害死亡，農改場建議農民避免花期用藥，開花前或施放卵寄生蜂前10天停止用藥，避免誤傷蜂群。

農改場表示，與防檢署現地會勘後，已訂出雲嘉南地區荔枝、龍眼椿象化學共同防治期程，呼籲在3月14日前完成。用藥或各種防治問題可電06-5912901轉302、307詢問研究人員。