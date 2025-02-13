全台累計985人！專科社工甄試放榜 身障、老人領域最缺

衛福部統計，截至112年底，全台公私部門社福領域社工人員共有1萬9695人，其中領有執業執照的社工師共9817人。社工朝向專業化發展，衛福部社工司昨天公布專科社工師甄審及格名單，五大專科社工共183人及格，自103年首次舉行甄審至今，累計985名甄試及格社工師。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，與105年全台社福領域社工專職人員共1萬3589人相比，截至112年全台社工人數成長幅度達45%，衛福部去年底舉辦第5次專科社工師甄審，共243人報考，實際到考人數為233人，及格人數183人，平均及格率為78.54%。

專科社工師角色除在各領域提供專業服務，也應視需要協助年輕社工訓練、督導，依現行社工師法規定，設有5大專科社工領域，包括「醫務」、「心理衛生」、「兒童、少年、婦女及家庭」、「老人」、「身心障礙」。楊雅嵐表示，社工專業發展出專門領域，是為因應服務對象日漸多元，必須有專門知能才能處理複雜的社會需求。

各專科社工師以醫務社工為最多，人數達387人，其次為心衛社工、兒少婦家社工，人數最少者為身障社工及老人社工。楊雅嵐表示，鼓勵執業於專科社會工作相關領域5年以上，且在專科領域接受合格組織訓練達6個月，累積150小時專科社工督導訓練，或經採認繼續教育時數達100點以上之社工，參與專科社工甄審，充實專科社工人力。