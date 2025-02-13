快訊

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

聽新聞
0:00 / 0:00

全台累計985人！專科社工甄試放榜 身障、老人領域最缺

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
圖為老人長照社工示意圖。圖／AI生成
圖為老人長照社工示意圖。圖／AI生成

衛福部統計，截至112年底，全台公私部門社福領域社工人員共有1萬9695人，其中領有執業執照的社工師共9817人。社工朝向專業化發展，衛福部社工司昨天公布專科社工師甄審及格名單，五大專科社工共183人及格，自103年首次舉行甄審至今，累計985名甄試及格社工師。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，與105年全台社福領域社工專職人員共1萬3589人相比，截至112年全台社工人數成長幅度達45%，衛福部去年底舉辦第5次專科社工師甄審，共243人報考，實際到考人數為233人，及格人數183人，平均及格率為78.54%。

專科社工師角色除在各領域提供專業服務，也應視需要協助年輕社工訓練、督導，依現行社工師法規定，設有5大專科社工領域，包括「醫務」、「心理衛生」、「兒童、少年、婦女及家庭」、「老人」、「身心障礙」。楊雅嵐表示，社工專業發展出專門領域，是為因應服務對象日漸多元，必須有專門知能才能處理複雜的社會需求。

各專科社工師以醫務社工為最多，人數達387人，其次為心衛社工、兒少婦家社工，人數最少者為身障社工及老人社工。楊雅嵐表示，鼓勵執業於專科社會工作相關領域5年以上，且在專科領域接受合格組織訓練達6個月，累積150小時專科社工督導訓練，或經採認繼續教育時數達100點以上之社工，參與專科社工甄審，充實專科社工人力。

社工司指出，目前經衛生福利部公告之合格訓練組織計65個，歡迎符合合格訓練組織認定資格之機關、團體，踴躍申請認定成為合格訓練組織，可申請補助支應講師鐘點費、膳費、交通費等，鼓勵社工持續精進及專業成長。

衛福部社工司昨天公布專科社工師甄審及格名單，五大專科社工共183人及格，自103年首次舉行甄審至今，累計985名甄試及格社工師。本報資料照片
衛福部社工司昨天公布專科社工師甄審及格名單，五大專科社工共183人及格，自103年首次舉行甄審至今，累計985名甄試及格社工師。本報資料照片

工人 社工 衛福部

延伸閱讀

新北八里教養院志工 陪伴身障院生慶元宵

身障者甄選「口試7成沒過」 中華郵政：專家以客觀角度評分

化礙為愛 土耳其身障議員獲「全球熱愛生命獎章」

留學獎學金甄試 中午12時網路報名截止

相關新聞

本周兩波冷空氣今明濕冷 周日冷氣團乾冷下探10度

本周受兩波冷空氣影響，預估都是大陸冷氣團等級，今天是第一波，比較濕冷。中央氣象署預報中心科長林伯東上午指出，今全台有雨，...

上班帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署上午7時30分針對北北基宜等11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

腹瀉疫情10年最慘 染諾羅要去急診嗎？醫師給判斷指標

諾羅病毒肆虐，全國腹瀉就診數單周高達30萬人次，創下10年同期新高紀錄，更是急診壅塞的緣壹；根據病原體檢驗結果中，有99...

台灣赴日去年首度突破500萬人次 占出國人數3成以上

疫後出國旅遊潮熱度不減，根據交通部統計，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，較前年同期增22.91%，其中桃...

全台累計985人！專科社工甄試放榜 身障、老人領域最缺

衛福部統計，截至112年底，全台公私部門社福領域社工人員共有1萬9695人，其中領有執業執照的社工師共9817人。社工朝...

諾羅病毒肆虐 兒醫示警：飛沫、嘔吐物就有幾千萬隻病毒 務必嚴防傳染

小兒科醫師王韋力昨(12)日在臉書分享關於諾羅病毒的知識，表示只要100隻諾羅病毒就會讓人生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面，真的很可怕；兒科醫師「傑登」早在去(2024)年就曾提醒遭到諾羅病毒傳染的民眾，千萬不要只吃吐司或稀飯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。