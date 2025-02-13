快訊

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機三航廈北登機廊廳今年啟用 由二航廈報到、通關

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃機第三航廈北登機廊廳預計於今年啟用。圖／桃園機場公司提供
桃機第三航廈北登機廊廳預計於今年啟用。圖／桃園機場公司提供

隨著旅客人潮持續增長，桃園國際機場第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳預計於今年啟用。交通部長陳世凱赴施工現場聽取進度簡報視察，並要求注意施工安全。桃園機場公司表示，未來使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，則將在第二航廈提取行李。

機場公司表示，北登機廊廳的設計特色包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，讓旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業的空側景觀，廊廳配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機的情況。

在第三航廈主體完工前，使用北登機廊廳的旅客將經由第二航廈通關，步行距離相對長，機場公司表示，北登機廊廳的出發層（3樓）與抵達層（4樓）均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，也備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，確保所有旅客都能順利且輕鬆地完成旅程。

陳世凱前往工地視察，並要求機場公司進一步妥為研議多元配套措施，提供旅客便捷、貼心的服務，未來隨著整體航廈的陸續完工與投入運營，桃園機場將以更先進的設施和貼心的服務，為旅客提供更便利與舒適的旅行體驗。

交通部長陳世凱赴施工現場聽取進度簡報視察，並要求注意施工安全。圖／桃園機場公司提供
交通部長陳世凱赴施工現場聽取進度簡報視察，並要求注意施工安全。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 陳世凱

延伸閱讀

2025台灣燈會今登場 民眾冒雨一睹主燈秀風采

陸踩線遭擋？ 交長籲陸方已讀要回 勿就觀光吃豆腐

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

全台最大娛樂城營運後…恐塞爆台中高鐵站？交長說話了

相關新聞

入住星飯店免3千！ 「開春飯店優惠」先省一波 樂齡、早鳥優惠快搶

冷鋒面過後，就將迎來春天。各飯店陸續推優惠，開春降幅力度大，尤其早鳥、樂齡旅族省更多。

身分證拿出來！對中任一碼、台南遠東住一晚3,150元起

台南遠東香格里拉飯店擁有府城最高360度環景摩天樓，鄰近台南火車站與成大校園的交通優勢，迎接開幕16周年，飯店推出超值住...

名勝世界郵輪第三艘 郵輪天蠍星號 更名為「領航星號」

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界郵輪宣布，旗下第三艘郵輪天蠍星號將更名為「領航星號」，並於03/26加入船隊並展開部署。此外，領航星號也將於2025/07/21前以新加坡為主要母港探索東南亞多個地方，

高知縣超殺「夜來祭」舞團TACYON現身台灣燈會 還有機會獲得寶可夢「沼王」聯名小圓餅

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於日本四國南部的高知縣，舊名「土佐」，面對廣闊的太平洋，山脈、森林占全縣內面積84%，豐饒的自然環境、熱情活潑的民情，以「最後的清流－四萬十川」與「奇蹟的清流－仁淀川」為首的

13萬株浪漫花卉饗宴！ 2025「士林官邸鬱金香展」花控必追 8大愛情主題區、「拍愛心型」抽好禮

13萬株浪漫花卉饗宴！ 2025「士林官邸鬱金香展」一日遊 8大愛情主題展區、「拍愛心型」抽好禮

2025台北101綠色力量生活節登場！展現101種綠色生活方式

台北101綠色力量生活節 2025 Green Power Green Life此次活動結合了情人節和環保永續的概念，是一場讓人不只感受到浪漫，還能體會到綠色行動的美好派對！今年西洋情人節（2月14日），台北101即將舉辦一場「台北101綠色力量生活節 2025 Green Power Green Life」，更攜手北一女中、北一女中校友會及台灣世界展望基金會、財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會共襄盛舉，要以101點燈、儀隊表演與社團成發，還有公益市集的豐富內容，邀請民眾一同在這個浪漫的日子裡，以實際行動的參與把愛傳播出去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。