桃機三航廈北登機廊廳今年啟用 由二航廈報到、通關

隨著旅客人潮持續增長，桃園國際機場第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳預計於今年啟用。交通部長陳世凱赴施工現場聽取進度簡報視察，並要求注意施工安全。桃園機場公司表示，未來使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，則將在第二航廈提取行李。

機場公司表示，北登機廊廳的設計特色包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，讓旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業的空側景觀，廊廳配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機的情況。

在第三航廈主體完工前，使用北登機廊廳的旅客將經由第二航廈通關，步行距離相對長，機場公司表示，北登機廊廳的出發層（3樓）與抵達層（4樓）均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，也備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，確保所有旅客都能順利且輕鬆地完成旅程。