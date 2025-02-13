本周兩波冷空氣今明濕冷 周日冷氣團乾冷下探10度

本周受兩波冷空氣影響，預估都是大陸冷氣團等級，今天是第一波，比較濕冷。中央氣象署預報中心科長林伯東上午指出，今全台有雨，目前包括中部以北及宜蘭地區，雨勢明顯，但今晚起雨勢漸趨緩；明天降雨進一步減少，下波冷氣團周日周一影響，比較乾冷，日夜溫差大，台北恐低於14度，近山區尤其是竹苗及金馬等恐10度。

林伯東指出，受南方雲系影響，昨起到今天全台明顯降雨，氣象署幾乎針對全台發布大雨特報。今晚之後隨冷空氣往南移動，雲系遠離，降雨漸趨緩。明天白天降雨進一步減少；明晚到15日（周六）白天只剩東半部局部降雨。周六晚上鋒面通過，有另一道冷氣團來，北部轉雨，周日（16日）迎風面會下雨。下周一及周二受冷氣團影響，迎風面下雨，周三迎風面降雨稍緩。

氣溫方面，林伯東指出，今明兩天受第一波冷空氣影響，最冷時間就是今晨，各地多地14度以下，各地高溫多在20度以下，台北一度低於14度，讓東北季風升級為冷氣團。明天白天冷氣團減弱，氣溫稍回升，但早晚比較涼，明天清晨金門恐有10度以下低溫。

林伯東說，周日另一波冷空氣南下，台北可能低於14度，是大陸冷氣團等級，其他地區氣溫也下降，明顯轉冷，高溫在20度以下，一直影響到下周三。

林伯東指出，明起到周日西半部及金馬有霧，要留意交通往返相關訊息。