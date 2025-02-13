228連假返鄉人潮多 台灣高鐵再加開4班次

台灣高鐵（2633）宣布針對和平紀念日疏運期間（2月27日至3月3日）將再加開4班次列車（南下3班、北上1班），以加強服務返鄉及出遊的旅客。再加開的各車次將自2月15日（六）凌晨零時起開放購票，敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早完成訂位、取票，以節省寶貴時間。

經台灣高鐵統計，今年和平紀念日疏運期間，加計本次再加開的4班次後，共加開79班次列車（南下43班、北上36班），總計5天提供871班次列車的旅運服務。旅客除可預訂本次再加開之車次外，也可多加利用疏運期間5班延後收班列車（南下2班、北上3班，最晚至凌晨0時30分抵達端點站），避開尖峰時段人潮。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵公司於疏運期間，針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括，2月27日（四）17至18時之南下方向、3月2日（日）14至21時之北上方向，提供行駛南港—台中、停靠沿途各站之區間列車，均配置8節自由座車廂，敬請往返台中以北各站的旅客多加利用。同時，建議旅客可於到站時利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，或持悠遊/一卡通聯名信用卡（均需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座，以節省購票時間。

疏運期間，高鐵企業網站會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門前先行確認燈號，避開尖峰時段，以確保行程順利；到站後，可透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。此外，如遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立；提醒自由座旅客依高鐵人員引導搭乘，勿占用對號座車廂座位，並請禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車。

疏運期間人潮較多，台灣高鐵公司敬請旅客發揮公德心與同理心，乘車期間相互體諒禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全；列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓；此外，因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，請勿以行李或物品占用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。