桃機三航北登機廊廳預計今年啟用 陳世凱今視察

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計於今年正式啟用，交通部長陳世凱赴施工現場聽取進度簡報，並嘉勉施工團隊，勉勵大家持續推動相關工程，確保如期完成。

交通部部長陳世凱表示，備受矚目的第三航廈預計2027年就能試營運，其中北邊登機廊廳將於今年啟用，請大家拭目以待！部長也感謝第三航廈施工團隊在寒冬之中趕工，特別要求注意施工安全。機場公司表示，隨著旅客人潮持續增長，第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳為首批啟用區域，屆時使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，則將在第二航廈提取行李。

機場公司指出北登機廊廳的設計特色包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，讓旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業的空側景觀，增添視覺體驗。同時，廊廳配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機的情況。