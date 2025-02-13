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桃機三航北登機廊廳預計今年啟用 陳世凱今視察

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
交通部長陳世凱（左二）赴桃園機場第三航廈北廊廳施工現場，嘉勉施工團隊持續推動相關工程，確保如期完成。圖／機場公司提供
交通部長陳世凱（左二）赴桃園機場第三航廈北廊廳施工現場，嘉勉施工團隊持續推動相關工程，確保如期完成。圖／機場公司提供

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計於今年正式啟用，交通部長陳世凱赴施工現場聽取進度簡報，並嘉勉施工團隊，勉勵大家持續推動相關工程，確保如期完成。

交通部部長陳世凱表示，備受矚目的第三航廈預計2027年就能試營運，其中北邊登機廊廳將於今年啟用，請大家拭目以待！部長也感謝第三航廈施工團隊在寒冬之中趕工，特別要求注意施工安全。機場公司表示，隨著旅客人潮持續增長，第三航廈將分階段逐步啟用，其中北登機廊廳為首批啟用區域，屆時使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，則將在第二航廈提取行李。

機場公司指出北登機廊廳的設計特色包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，讓旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業的空側景觀，增添視覺體驗。同時，廊廳配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機的情況。

陳世凱指出，將由機場公司規劃北邊登機廊廳啟用行銷宣傳活動，讓各界瞭解機場建設執行的成果。由於在第三航廈主體完工前，使用北登機廊廳的旅客將經由第二航廈通關，步行距離相對未來從第三航廈出發略長。針對此情況機場公司表示，北登機廊廳的出發層（3樓）與抵達層（4樓）均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，亦備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，確保所有旅客都能順利且輕鬆地完成旅程。陳部長並要求機場公司進一步妥為研議多元配套措施，以提供旅客便捷、貼心的服務。未來，隨著整體航廈的陸續完工與投入運營，桃園機場將以更先進的設施和貼心的服務，為旅客提供更加便利與舒適的旅行體驗。

北登機廊廳出發層與抵達層均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，亦備有愛心接駁車供行動不便旅客使用。圖／機場公司提供
北登機廊廳出發層與抵達層均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，亦備有愛心接駁車供行動不便旅客使用。圖／機場公司提供

桃園機場 陳世凱

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