高鐵228連假再加開4班次列車疏運 15日開放訂票

台灣高鐵公司今指出，檢視和平紀念日疏運期間（2月27日至3月3日）旅客訂位狀況，將再加開4班次列車（南下3班、北上1班），自2月15日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司統計，今年和平紀念日疏運期間，加計此次再加開的4班次後，共加開79班次列車（南下43班、北上36班），總計5天提供871班次列車的旅運服務。旅客除可預訂此次再加開車次外，也可多加利用疏運期間5班延後收班列車（南下2班、北上3班，最晚至凌晨0時30分抵達端點站），避開尖峰時段人潮。

台灣高鐵公司表示，疏運期間針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括2月27日17至18時南下方向、3月2日14至21時北上方向，提供行駛南港—台中、停靠沿途各站區間列車，均配置8節自由座車廂，同時建議旅客可於到站時利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票。

台灣高鐵公司指出，疏運期間，高鐵企業網站會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門前先行確認燈號，避開尖峰時段。台灣高鐵公司將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立。此外，因列車空間有限，旅客大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，隨身及小型行李則放置於座位上方行李架。