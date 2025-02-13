諾羅病毒肆虐 兒醫示警：飛沫、嘔吐物就有幾千萬隻病毒 務必嚴防傳染

諾羅病毒肆虐，全國腹瀉就診數單周高達30萬人次，創下10年同期新高紀錄，根據病原體檢驗結果，有99％為諾羅病毒。小兒科醫師王韋力昨(12)日在臉書分享關於諾羅病毒的知識，表示只要100隻諾羅病毒就會讓人生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面，真的很可怕；兒科醫師「傑登」早在去(2024)年就曾提醒遭到諾羅病毒傳染的民眾，千萬不要只吃吐司或稀飯，必須適當補充蛋白質，搭配少量多餐的飲食，才會康復得快。

小兒科醫師王韋力在臉書粉絲專頁「威力醫師的育兒週記-王韋力」表示，諾羅病毒真的是「魔王級的病毒」，只要100隻諾羅病毒就會讓人生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面，真的很可怕，並稱自己在數年前得過一次，結果在一週內瘦了3公斤。

也有兒科醫師「傑登」早在去(2024)年就曾於臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」解釋，諾羅病毒的傳染途徑是病人的嘔吐物、排泄物以及嘔吐或排泄時產生的飛沫，務必提高警覺慎防被傳染，除了多洗手、避免生食外，還可以用稀釋漂白水消毒被汙染過的物體表面。

「傑登」醫師並提醒民眾，若遭到諾羅病毒傳染，千萬不要只吃吐司或稀飯，必須在不吐且肚子不痛時，適當補充蛋白質，包括可選擇水煮蛋、去皮的白肉雞肉，及清蒸或水煮的魚類，此外以低纖維食物來減少腸胃負擔，可以白米飯、馬鈴薯、燕麥粥，及包括胡蘿蔔、小黃瓜、南瓜的水煮蔬菜為主，搭配少量多餐的飲食，才會康復得快。

網友見文則紛紛分享得到諾羅病毒的病程，不少人會上吐下瀉，都有過「坐在馬桶上抱著洗臉盆 」的慘痛經驗，還有人表示，諾羅病毒傳染力極高，通常一家人中只要有人中，就會一個傳一個，導致最後全家都中，「全家一起同甘共苦」，籲請民眾必須小心這波諾羅病毒的肆虐潮。

部份網友則歪樓表示，得到諾羅病毒會瘦下來，「可以瘦3公斤是重點」；但也有人表示：「上週疑似被傳染到，結果沒瘦身只有受罪」、「我看瘦的不是身體，是水份吧」。