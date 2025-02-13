衛福部公布最新「必要藥品清單」 增113項腫瘤藥最多

衛福部食藥署日前公布「必要藥品清單」修正內容，共刪除10項、增列113項，本次公告修正後的必要藥品清單品項共計584項，新增品項前三類分別為27項抗腫瘤及免疫調節劑、18項心血管藥品及15項抗感染藥品，為更貼近臨床使用情形，將改為每年調整。

國內近年屢傳缺藥現象，曾一度連癌症用藥都缺，而輸液大廠永豐化工去年爆發重大，加上生產許可證到期，改善前不得展延，讓國內醫療院所的輸液庫存，一度亮起紅燈，凸顯必要藥品清單供應監測的重要。

食藥署在本月10日公布最新必要藥品清單，副署長王德原表示，本次公告修正清單，相較2023年11月1日公告的必要藥品清單481品項，共刪除10項、增列113項，共計584項。

王德原表示，新增品項數量最多的前三類，分別為抗腫瘤及免疫調節劑共27項，如類風濕關節炎與圓形禿用藥巴瑞替尼（Baricitinib）、心血管藥品18項，如高血壓心衰竭用藥畢索洛爾（Bisoprolol）、抗感染藥品共15項，如抗生素西菲德羅考（Cefiderocol）；被刪除的10項藥品，主要是因應同類藥品中，更具優勢的品項已被納入，因此移除清單中使用率較低，或已註銷許可證的藥品，例如部分肺結核、愛滋病的複方藥品。

王德原說，增減的項目除參酌世界衛生組織（WHO）的必要藥品清單，還有中央健保署特殊藥品清單、食藥署管制藥品製藥工廠、醫學會、藥業公協會及業者等意見，曾向食藥署通報並於國內發生不足供應藥品，以及是否為寡占或獨佔品項等，也會納入綜合評估。

針對未來該清單的檢討頻率，王德原指出，藥事法第27條之2的必要藥品清單更新，過去主要是配合WHO必要藥品清單每2年修訂一次的頻率，但為了更符合國內臨床使用情形，未來將每年滾動式檢討。