腹瀉疫情10年最慘 染諾羅要去急診嗎？醫師給判斷指標

諾羅病毒肆虐，全國腹瀉就診數單周高達30萬人次，創下10年同期新高紀錄，更是急診壅塞的緣壹；根據病原體檢驗結果中，有99％都是諾羅病毒。成大醫院急診部醫師簡立建表示，諾羅傳染力強，非必要不要去急診，但如果腹瀉至脫水、四肢無力等仍應該送醫。建議患者在症狀緩解前，先只喝運動飲料跟水。

依據疾管署監測，上周腹瀉門急診就診達30萬2644人次，近期沒有群聚事件，預期接下來將反轉下降。另全國近4周接獲398起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性215案中，以檢出諾羅病毒212件為多。

簡立建說，感染諾羅民眾老少不拘，症狀如噁心嘔吐，發燒、腹痛腹瀉，但是諾羅沒有特效藥，症狀多會自己痊癒。然而，因為腸胃道有5、6公尺長，一旦粘膜受傷不會馬上恢復，因此建議「清流質飲食」，只喝運動飲料跟開水，約等24小時，症狀明顯緩解後，再吃白粥、脆瓜等搭配，不建議馬上吃吐司、饅頭等。

簡立建表示，症狀輕微下不要滯留急診，諾羅病毒傳染力極強，簡單洗手可能完全無法避免傳染。然而，如果持續劇烈腹痛、嘔吐、發燒至38.5度，甚至脫水、四肢無力等症狀還是需要到急診就醫。