退休師黃源明以攝影、導覽推廣阿里山之美 獲選「台灣觀光之友」

阿里山香林國小退休教師黃源明熱愛攝影，深耕阿里山超過30年，自建網站分享即時花況、日出雲海等美景，有著「阿里山達人」美譽，近年還投身導覽解說行列，是阿里山觀光的重要推手，今年獲交通部觀光署選為「台灣觀光之友」。

黃源明曾在阿里山香林國小任教，2017年退休後，持續投入阿里山影像紀錄與導覽解說。熱愛攝影的他，1996年自建「漫步在雲端的阿里山」網站，分享即時花況、雲海、日出及林鐵等美景，也記錄921地震、賀伯、桃芝及莫拉克颱風等災情，見證阿里山興衰變遷。

隨著社群媒體興起，黃源明2012年成立「漫步在雲端的阿里山」臉書粉絲專頁，定期分享阿里山即時花況與秘境美景，以「照片說故事」方式吸引逾15萬人追蹤，影像作品屢獲新聞媒體引用，還受邀參與導覽講座，推廣無痕山林理念，呼籲遊客珍惜自然瑰寶。

阿里山管理處長黃勢芳說，黃源明長年透過影像推廣阿里山，獲頒「台灣觀光之友」實至名歸，他不僅擔任阿里山管理處志工，協助遊客解說，也參與公路局「逐路細說台18線」專書圖文編輯，且擔任阿里山林業鐵路SL31號蒸汽主題列車「達人帶路」導覽講師。