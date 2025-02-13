還沒冷完！賈新興：下旬恐有強烈大陸冷氣團或寒流
還沒有冷完。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下旬不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率。
最近天氣，賈新興說，14日台南以北及宜花仍有局部短暫雨，其它地區有零星短暫雨。15日清晨苗栗以北有零星短暫雨，午後山區有局部短暫雨。16日大台北東側及宜花東有零星短暫雨，晚起至18日受大陸冷氣團影響，午後南部山區及宜花東山區有零星短暫雨。19日東北部及宜花有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。
賈新興指出，20日午後台中以北及宜花東有局部短暫雨，晚起至23日不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率。21日桃園以北及宜蘭有局部雨，花東亦有零星短暫雨。22日台中以北及宜花有局部短暫雨，彰化至高雄亦有零星短暫雨。23日北海岸、基隆、 東北角及宜花有局部短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫雨。
賈新興也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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