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狂放臭屁健康警號！放屁2種臭味恐患大腸癌 專家教4招預防

香港01／ 撰文／喬納森
放屁本是正常生理反應，但不正常的放屁可能是身體在響警號。示意圖。圖／123RF
放屁本是正常生理反應，但不正常的放屁可能是身體在響警號。示意圖。圖／123RF

放屁本是正常生理反應，但不正常的放屁可能是身體在響警號。台灣有胃腸科醫生指出，每人每天放屁頻率為10至18次，只要排便順暢就不會太臭，不過若是出現2種味道，就要趕緊求醫。

正常放屁沒有味道

台灣胃腸科醫生錢政弘表示，吃碳水化合物在消化後會產生氣體，成份包括甲烷、氫氣、二氧化碳等，以放屁形式釋放出身體，通常沒有味道，只有在氣體中含1%硫化氫時會有臭味，並與所吃的食物類型有關。

出現腥臭或腐臭味要就醫

此外，錢政宏醫生提到像牛奶、肉類、雞蛋、大蒜和洋蔥等食物，硫化物含量較多，放屁就會比較臭。而素食者因為攝取碳水化合物較多，放屁會多但不臭。不過，錢醫生提到若是放屁出現腥臭味、腐臭味，就要特別注意是否腸道發炎、潰瘍、出血，甚至可能是大腸癌，要盡早求醫。

台灣衛生福利部指，大腸癌成為罹癌人數第1位超過10年，根據美國癌徵研究協會指出，21%至25%大腸癌可以透過運動與體重控制來預防，而透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治愈率和5年存活率都超過85%，大腸癌可說是最可預防的癌症類型之一。

預防大腸癌4要點

台灣健康署提醒市民4點護腸「貼士」，包括「健康飲食、規律運動、定期篩檢、確診後定期治療」，特別是50歲以上至未滿75歲市民。

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文章授權轉載自《香港01》

健康飲食 大腸癌 臭味 醫生

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