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鋒面挾南海水氣雨下很大 吳德榮：今起兩波冷氣團低溫11度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鋒面挾南海擾動北上水氣通過，今天大範圍明顯降雨，鋒面後大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降。本報資料照片
鋒面挾南海擾動北上水氣通過，今天大範圍明顯降雨，鋒面後大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降。本報資料照片

今天雨下很大，又濕又冷，又有兩波冷氣團要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3405-2025-02-12-22-26-04）指出，今日鋒面挾「南海擾動」北上水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，北偏冷、中南濕涼，應注意保暖。

今各地區氣溫為：北部11至17度、中部14至19度、南部16至21度及東部14至19度。

吳德榮指出，明日大陸冷氣團影響，北微冷、中南濕涼；南海水氣逐漸減少、降雨漸緩，各地仍有局部短暫雨的機率。周六短暫空檔、氣溫升；周六晚另一鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部轉有局部短暫雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周(16)日、周一(17日)，另一大陸冷氣團影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；各地早晚氣溫低、日夜溫差大。下周二(18日)水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏冷、中南早晚冷。下周三(19日)冷氣團減弱，天氣好轉、氣溫明顯回升。由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式的調整。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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