2月19日國際和平大使簡文秀將高唱奇異恩典 敲響和平鐘

國北教大與國際扶輪3481地區攜手成立「國際和平中心」，除了樹立「和平柱」及簽署和平倡議書外，將於2月19日（周三）早上11點在國北教大舉辦首屆2025國際和平論壇，特別邀請傑出校友簡文秀擔任國際和平大使，與國際扶輪3481地區總監劉影梅及國北教大校長陳慶和一同敲響和平鐘，並將演唱《望春風》及《奇異恩典》等經典曲目，希望以音樂傳遞和平的力量，為世界和平獻上最誠摯的祝福。

最近世界各地受到戰爭及政治因素影響，讓許多人內心充滿焦慮及不安，其實每一個國家或每一個民族都渴望擁有和平安樂的生活，簡文秀這次欣然接受國際和平大使的使命，就是希望能透過她的歌聲撫慰人心，讓音樂成為和平的象徵，並以此表達她對全球和平與和諧社會的堅定承諾。歡迎民眾一同前來見證這歷史性的一刻，當天現場也將贈送億光電子（2393）軍用材質高效能LED手電筒「500份」，期盼大家健康光明。

為實現國際和平中心「內心和諧、家庭和樂、社區和睦、全球和平」的四大核心價值，邀請國際扶輪3481地區總監劉影梅及國際扶輪總社社長Stephani等國內外專家學者，針對「和平多重構面的促進策略」議題共同探討如何在當前全球局勢中推動和平與合作的最佳實踐。此外，也借重國北教大綜合型大學的特色，結合教育、科技、文化等領域優勢，致力於提升學生的國際視野，在全球和平事務中發揮更大的影響力。