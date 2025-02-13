聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵2個月發生4起調車衝撞 調查4月公布
台鐵潮州基地前天深夜一輛調車機車連掛ＰＰ自強號時發生衝撞，導致自強號連結器受損，這已是台鐵近兩個月來第四起調車意外。
交通部鐵道局長楊正君表示，先前三起事件目前仍在調查程序中，最快四月公布調查結果，至於前晚發生的衝撞意外，正盡快了解。
去年十二月十九日，台鐵發生兩起列車調車撞車事件，包含潮州基地一列ＥＭＵ三○○○型新自強號，檢修時撞上止衝擋，另有一列ＥＭＵ九○○型區間車，在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。今年一月二日，一列Ｅ五○○型新電力機車牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛八個轉轍器。
為此，台鐵去年十二月舉辦行車安全討論，加強訓練調車標準作業程序ＳＯＰ，並修正安全管理系統（ＳＭＳ）風險預防作業等，全面檢討及施行。
不料，前天晚間一七五次ＰＰ推拉式自強號抵達潮州基地準備進庫時，一輛調車機車往一七五次編組北邊連掛時，突然發生衝撞，這是台鐵近兩個月第四起調車意外。
台鐵初步調查顯示，當時天色昏暗，調車機車司機員制軔失宜，碰觸到ＰＰ自強號編組，導致連結器、鼻頭蓋受損，所幸無人員受傷，且未影響行車，運安處仍在詳查中，釐清責任後將嚴懲疏失人員，加強風險管控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言