台鐵2個月發生4起調車衝撞 調查4月公布

台鐵潮州基地前天深夜一輛調車機車連掛ＰＰ自強號時發生衝撞，導致自強號連結器受損，這已是台鐵近兩個月來第四起調車意外。

交通部鐵道局長楊正君表示，先前三起事件目前仍在調查程序中，最快四月公布調查結果，至於前晚發生的衝撞意外，正盡快了解。

去年十二月十九日，台鐵發生兩起列車調車撞車事件，包含潮州基地一列ＥＭＵ三○○○型新自強號，檢修時撞上止衝擋，另有一列ＥＭＵ九○○型區間車，在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。今年一月二日，一列Ｅ五○○型新電力機車牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛八個轉轍器。

為此，台鐵去年十二月舉辦行車安全討論，加強訓練調車標準作業程序ＳＯＰ，並修正安全管理系統（ＳＭＳ）風險預防作業等，全面檢討及施行。

不料，前天晚間一七五次ＰＰ推拉式自強號抵達潮州基地準備進庫時，一輛調車機車往一七五次編組北邊連掛時，突然發生衝撞，這是台鐵近兩個月第四起調車意外。

台鐵初步調查顯示，當時天色昏暗，調車機車司機員制軔失宜，碰觸到ＰＰ自強號編組，導致連結器、鼻頭蓋受損，所幸無人員受傷，且未影響行車，運安處仍在詳查中，釐清責任後將嚴懲疏失人員，加強風險管控。