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台大研究：B、C肝合併肥胖 死亡風險增
肝炎患者可得控制體重，遠離糖尿病，否則罹癌、死亡風險倍增。台大最新研究發現，Ｂ肝患者若合併肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群，死亡風險明顯增高，若同時合併三種以上代謝疾病，死亡風險將攀升兩倍以上，代謝疾病又以糖尿病危害最為顯著。
台大醫院蒐集整理一萬餘名Ｂ肝患者，進行長達十五年資料追蹤與分析，該項研究主持人為台大醫院教授蘇東弘，他表示，統計數據發現，Ｂ、Ｃ型肝炎患者如有肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病等代謝症候群，將增加罹癌機率及死亡風險。
在多種代謝異常疾病中，以糖尿病對Ｂ肝患者的危害最為明顯，如果糖化血色素超過百分之八，則其肝病死亡風險為控制在百分之六點○以下者（血糖正常）的四倍。
該研究意外發現，Ｂ肝患者如僅有輕度脂肪肝，未合併糖尿病、高血壓、過重肥胖等其他代謝異常，死亡風險反而下降五成。台大醫院內科部醫師黃上秦表示，原因為輕微脂肪肝可抑制病毒複製，清除病毒，降低對肝病影響。不過，在Ｂ肝合併脂肪肝患者中，逾九成患有其他代謝異常問題，「最好都不要有脂肪肝」。
至於Ｃ肝方面，病患用藥痊癒後，如果脂肪肝異常，罹患肝癌風險則是沒有代謝異常脂肪肝病者的三倍之多。台大醫院內科部臨床教授劉振驊提醒，Ｃ肝病患即使痊癒，仍須定期回診，養成運動習慣。
近年來，許多研究提及脂肪肝與代謝異常的關連性，台大這項研究證實，Ｂ、Ｃ患者如合併代謝症候群，對於罹癌及死亡風險的影響，成果已發表在國際頂尖期刊「肝病學雜誌」（Journal of Hepatology）。
黃上秦提醒，肝炎患者務必做好體重管理、健康飲食。臨床顯示，體重如減輕百分之五，就可減少脂肪肝；減輕百分之七至十，有助於減少肝臟發炎；若減輕百分之十以上，就可改善肝纖維化。肝炎患者如合併脂肪肝，必須定期回診監測代謝指標。
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