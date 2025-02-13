10萬劑流感疫苗來了 20日開打

大Ｓ流感肺炎病逝，引發一波疫苗搶打潮，行政院上周緊急拍板增購十萬劑疫苗，供高風險民眾接種。疾管署表示，東洋藥廠以一千二百七十點五萬元得標，政府取得十萬五千劑疫苗，預計本月廿日開放長者等十一類高風險對象接種。

疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感就診數突破十八萬人次，寫下十年新高，最快本周疫情可能下降，但受到元宵燈會人潮聚集、氣溫下降等因素影響，感染人數無法明顯減少。上周疫苗打氣提升，接種近廿萬劑疫苗，目前全國僅剩一萬餘劑，所剩不多。

行政院加購十萬劑公費流感疫苗，共有兩家廠商投標，曾淑慧表示，台灣東洋得標將提供十萬五千劑細胞培養的流感疫苗，其中包括國防部委託代購五千劑，平均每劑一百廿一元。去年公費疫苗採購，東洋每劑為二百四十二元，在五大廠牌中價格最高，這次得標價等於之前採購價的對折。

這批增購疫苗將於十四日驗收，估算疫苗配送及撥發等時程，預計十七日配送至各地衛生局，再由衛生局轉發至接種地點；相關接種地點十八日公布在各縣市衛生局網站，廿日開打，對象為長者等十一類高風險對象接種。曾淑慧指出，若是打氣不佳，屆時將考慮開放第二波對象接種，若仍未接種完，就得銷毀疫苗。

在自費流感疫苗市場中，台灣東洋屬於細胞培養疫苗，要價不菲，疾管署加購十萬劑，一般認為有助於提高打氣。不過，開業醫師羅源彰表示，這十萬劑疫苗接種對象僅限十一類高風險族群，上述族群有意願的話大多已經接種，加上年輕人之前也可公費接種，已有很多人施打，再者類流感疫情如果趨緩，則打氣可能不如預期。

這波增購疫苗接種對象為六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養／長期照顧服務等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、六個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員接種。