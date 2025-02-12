大樂透連10摃下期頭獎上看4.7億 春節大小紅包均分最多爽拿231萬

大樂透春節加碼最後一天，頭獎又摃龜，累積10連摃，頭彩獎金4.29億元累入下一期，214情人節開獎的大樂透頭獎獎金上看4.7億元。春節大紅包最後一期，獎金均分，今天共開出29組，每組分得231萬元獎金，其中24組1注獨得。

台彩表示，今天元宵節開獎的大樂透頭獎連10摃，頭獎累積金額4.29億元，累入下期，2月14日開獎大樂透，預估銷售1.9～2.1億元，頭獎預估上看4.7億元，是第5屆以來，大樂透最高頭獎獎金。

大樂透春節加碼本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為04、11、18、19、27、36、45、46和49，春節小紅包獎號為22。由於本期為春節加碼活動的最後一期，春節大紅包及小紅包獎項皆改為均分，開獎結果，春節大紅包獎項共開出29組，均分大紅包剩餘總獎金6700萬元，每組分得獎金231萬344元。

其中24組為1注獨得，每注皆獲得獎金2,31萬344元，有4組由2注均分，每注各得115萬5172元，另有1組由4注均分，每注各得獎金57萬7586元，合計春節大紅包總中獎注數為36注。

春節小紅包獎項共開出42組，均分小紅包剩餘總獎金1710萬元，每組各得獎金40萬7142元，其中34組為1注獨得，每注獎金40萬7142元，有7組由2注均分，每注各得20萬3571元，另有1組由3注均分，每注各分得獎金13萬5714元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數共51注。