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肥胖、飲食西化 當心子宮內膜癌

聯合報／ 記者王慧瑛李定宇／新北報導
徐靖表示，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖、飲食西化習慣所致。圖／恩主公醫院提供
徐靖表示，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖、飲食西化習慣所致。圖／恩主公醫院提供

一名50多歲女教師因經期不規則，就醫檢查確診「子宮內膜癌」，考量學期尚未結束，無法長時間請假，因此接受達文西手術切除子宮、卵巢、輸卵管，並清除雙側骨盆腔淋巴結，順利完成並未見併發症，患者於第二天就出院。醫師提醒，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和飲食西化，健康飲食、規律運動與維持適當體重，有助降低風險。

恩主公醫院婦產科主治醫師徐靖指出，患者因月經周期不規律，伴隨著不正常出血狀況長達1年，經過內診與超音波檢查發現，她有子宮內膜異常增生情況，內膜厚度超過1.5公分，經子宮內膜切片、腫瘤指標抽血與術前核磁共振（MRI）檢查後，確診為子宮內膜癌，她選擇達文西機器手臂手術治療。術後病理報告確認為子宮內膜癌第一期，並無深層侵襲或淋巴轉移。

子宮內膜癌的典型症狀為不正常陰道出血，徐靖提醒，更年期前後的女性，若出現停經後再出血、月經周期紊亂並伴隨長期點狀出血、月經周期縮短 ( 如一個月兩次 ) 或經期過長，持續性陰道出血超過3個月，應盡早就醫，切勿忽視潛藏疾病的風險。

誘發子宮內膜癌有哪些危險因子？徐靖表示，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和西化的飲食習慣，肥胖病患的體內脂肪細胞含量較高，脂肪細胞會分泌一些類似雌激素型態的荷爾蒙，刺激子宮內膜，導致增加罹癌的風險。此外，年齡也是危險因子，停經前後的女性是罹患子宮內膜癌高危險族群。

現今外科手術以腹腔鏡、達文西機器手臂兩種微創手術為主，有別於傳統癌症手術傷口大，微創手術是在左右下腹各打兩個小孔，因傷口小，術後疼痛感大幅減輕，過去開刀約需要住院一周，透過微創手術約2天即可以出院，透過內視鏡的鏡頭可以將手術視野放大不少，淋巴結的採樣和廓清更為方便。

並非所有癌症手術皆適合採用微創手術，徐靖指出，第三、四期腫瘤患者，由於腫瘤已擴散在整個腹腔，並不適合進行微創手術。

健康飲食 子宮 微創手術

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